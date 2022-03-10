壽司郎「這盤」被封神物！老饕嗨拿3、4次：沒人不喜歡
台灣人相當喜愛迴轉壽司，壽司郎便是老饕享受美食的其中一個選擇，就有位網友表示自己幾乎每個月都會上門光顧，因此對裡頭品項相當熟悉，故與眾人分享心中的聖品及雷品，而其中一盤「三貫組合」的壽司大受網友喜愛，認為品項多、味美且實惠，進店就會多拿個3、4盤。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 16:08:08｜2022-03-10 16:20:38
原PO於Dcard中發文，說明自己每個月必定安排一日前往壽司郎享用美食，一個人用餐吃飽通常會點至600元，對店內品項心中也有把定奪之尺。他認為進店必點的是「鮮蝦三貫」，主要是三貫之一的赤蝦相當美味、實惠；甜鹹的「西京燒鯖魚」，愛鯖魚的人一定不容錯過；軟脆「烏賊」搭上紫蘇葉特殊香氣，味道清爽不膩味；「大切生鮭魚」更是基本中的基本，最後推薦點一盤「焦糖千層蛋糕」，撒上桌邊附的抹茶粉以做完結。
而該店的「鱈魚子沙拉軍艦」、「炙燒辣味明太子」和「鮭魚卵軍艦」則被他列為雷品名單，第一項味道太鹹；第二項太鹹而失了辣味；第三項是鮭魚卵很少，價格卻訂為60元，稍不划算。
該文令一眾喜愛蝦子的網友熱情討論，紛紛認為「鮮蝦三貫」為壽司郎店中的最神之物，價格60元即能一次嘗到熟食蝦子、甜蝦及赤蝦的美味，相當值得嘗試「鮮蝦三貫的赤蝦真的是神！」、「每次鮮蝦三貫都會點3-4盤」、「鮮蝦3貫跟烏賊真的每次必點，好好吃」，此外也推薦了一些其他蝦類品項「下次你可以試試看炸蝦！這是撇除鮮蝦三貫我少數喜歡的」、「酪梨鮮蝦也很好吃欸！」、「麻辣赤蝦，我直接封神」。
部分人則對原PO單獨前往享用美食的行動大表贊同，並推薦其餘品項「那個炸花枝壽司超好吃」、「之前某個時間點都有限定安康魚肝，我都去爆吃欸，一次都嗑個三四盤，太好吃了」、「結果我最愛的是甜醬牛肉」、「可是我超愛鱈魚子沙拉軍艦的⋯⋯ 冰冰涼涼 又很有味道，超好吃」。 （編輯：李惠婷）