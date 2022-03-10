每年健檢全過關！他「1疾病」半年就逝世 醫：7點要注意
胰臟癌早期幾乎無症狀，等到發現時通常已進入晚期難以治癒，在國人十大癌症死因中榜上有名，更被稱為「癌中之王」，中山醫院家醫科醫師陳欣湄則分享，曾有高官年花上萬元健檢，卻也沒有發現胰臟出問題，直到診斷出罹患胰臟癌後，僅有短短6個月便離世，醫師則整理出7重點，若是全中的民眾就屬於胰臟癌高風險族群。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 17:03:18
根據醫師陳欣湄在節目《健康2.0》提醒，胰臟癌真的要特別注意，曾有一位高官每年安排上萬元健康檢查，報告都是無紅字過關，雖然體型高高胖胖的，但也讓他幽默自嘲「我是世界上最健康的胖子！」
直到這位高官突然決定好好減重時，過程竟相當輕鬆，體重隨便一減就掉了10幾公斤，即便他停止減重後，體重還是不斷的減輕，等到他瘦了20多公斤以後，才開始驚覺身體似乎有異樣，趕緊去醫院做精密的檢查，最後發現罹患「胰臟癌」。
不幸的是，從診斷出罹癌到離世的過程中，僅有短短6個月的時間，讓陳欣湄感慨，「除了掉體重之外，他也有其他腹部不適的症狀，但因為不是相當明顯，所以都被忽略掉了」。
陳欣湄也藉此病例提醒民眾，胰臟癌這個疾病相當可怕，難以檢查出來就是它的致命危險，若是以下7點全中的民眾，就已經是高風險族群要特別注意。「60歲以上」、「有抽菸習慣」、「肥胖」、「慢性胰臟炎」、「糖尿病」、「胰臟相關家族病史」以及「愛吃高糖高熱量的食物」，醫師建議高風險的民眾，平時做健康檢查時，可以將腸胃系統也納入檢查項目。（編輯：鍾怡婷）