「這家電」用錯差點炸了整個家？網認了：一堆人常識匱乏
不少家庭以及上班族為了方便，都會在家中或事公司設置微波爐，成為不可或缺的家電產品，不過並非每個人都知道微波爐的正確安全用法。一名網友就分享身邊有人錯誤的使用方法，沒想到意外釣出一堆人類似的慘痛經歷。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 17:14:10
一名網友在《PTT-WomenTalk》板發文「大家都會用微波爐嗎？」，表示有個朋友日前把麵包裝在保鮮袋後放進微波爐大火微波3分鐘，還有另一位朋友的同事因為不當使用造成微波爐冒了兩次黑煙，公司甚至直接禁用微波爐，搞得大家都沒得用，另外還有一位友人不曉得不能將鐵盒便當放進微波加熱，因此讓原PO好奇詢問是否很多人都不太會用微波爐？
貼文一出，立刻有網友分享紛紛類似的經驗：「我男友上次也說要把鐵盒直接拿進去微波」、「我媽上次也是用饅頭用到焦」、「之前有人把整顆粽子拿去微波 ，轉到底，粽葉還燒起來= =」、「公司微波爐常有炸蛋怪客，不知道是哪個北七，炸那麼多次還堅持要微波蛋」、「同學泡麵蓋沒撕，加水丟進去熱，後來蓋紙起火」、「看過某文，超商客人意圖把鐵罐飲料用微波爐加熱」。
另外也有不少人深感共鳴地表示：「原來一般人微波常識這麼匱乏啊」、「連一點常識都沒有……」、「這個可以加入新人訓的公安課程」、「微波爐沒用過的最好要有經驗的人在旁邊，不然很出事」、「家裡沒在用真的不會，連最基本的雞蛋跟金屬不能進去都不知道XD，後來去711工作後，被同事狂酸下慢慢學會了」。
事實上勞動部也曾經說明正確的微波爐使用方式：「使用正確容器：食物與容器中不可有金屬物質存在，加熱肉類或含油脂量高的食物，最好選用適合微波的陶瓷、玻璃等容器。若使用塑膠容器或保鮮膜，應留意其耐熱溫度是否超過130°C，避免塑膠單體等有害物質溶出或引起食物燒焦，甚至引起火災。」（編輯：陳珮瑜）