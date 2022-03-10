面試官講出「3字」快點跑？過來人崩潰認了：被騙好多次
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是錄取重要關鍵。不過，就有一名網友分享面試經常被騙，就有過來人建議聽到「3字」可以快跑。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 18:01:34
原PO於PTT八卦板上詢問，無奈表示「小魯被騙好幾次啦！前公司說是不常加班，結果一個月還是有一個週末不見，跟我的認知的有點不同」，讓他好奇詢問「到底該如何婉轉詢問會不會常加班呢？」
問題一出，就引來不少人提供意見，、「直接問阿，不過你不是有經驗問了也是得到錯誤的回答，有差嗎？」、「我想瞭解公司的加班狀況，因為下班後還有一些課程需要配合調整。」、「問其他同仁平均下班時間」、「問錯問題，問你們加班費怎麼算」。
但也有過來人馬上教學，坦言「你只要問是不是責任制就好了，在台灣說責任制的公司很多做不完都要加班」，短短一句話便講出不少社畜的殘酷心聲。
事實上，若有雇主要求員工延長工作時間，卻不給或少給加班費，根據《勞動基準法》第79條第1項第1款、第80-1條第1項等規定，對雇主處新臺幣二萬元以上一百萬元以下罰鍰，而且應公布其事業單位或事業主之名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額，並限期令其改善，倘若雇主未於限期內改善，應按次處罰。（編輯：陳雅雲）