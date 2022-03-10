賣場牆上「掛安全帽」幹嘛？她驚：這零食區 用途被讚爆
在台灣除了超商可購買民生用品外，民眾也相當喜愛至賣場、超市等地大肆採買。不過，就有一名女網友在大賣場發現，零食區附近的牆上竟掛著一頂安全帽，讓她不解詢問「為什麼餅乾區要放安全帽？」而引來行家解答用途。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 19:44:11
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上貼出一張照片，從畫面中可見，圖中地點是超市或賣場的零食區，但牆上卻掛著一頂白色安全帽，甚至還特別標示「安全帽」三字，讓她不解詢問「就弱弱的問一下，為什麼餅乾區要放安全帽」。
問題一出，就有網友紛紛歪樓留言，「防止天打雷劈」、「因為不給老婆或女友買零食，就會不安全」、「經果要頭轉通過才能買餅乾」、「地震時可以趕快帶起來」、「阿就搶不到要的餅乾，帶著安全帽開打啦」、「搶最後一包零食的時候用來決鬥用」。
其中就有行家揭密原因，表示「這是給賣場的人補貨要拿梯子爬上去要用的正解」、「工安規定，防物品掉落」、「工安規定登高兩公尺需戴帽，應該是這樣」、「補貨人員有時候會操作升降機就需要戴安全帽」、「職安法規定二公尺以上需配戴安全帽，工作人員在整理高處貨架方便使用」。
據了解，根據《職業安全衛生設施規則》第281條第1項，規定雇主對於在高度二公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具，但經雇主採安全網等措施者，不在此限。（編輯：陳雅雲）