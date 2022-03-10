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台中這碗只要45元！眾見「豪華配料」全跪：有夠幸福

▲台中這碗麵只要45元，眾見豪華配料全跪：「有夠幸福」。（圖／臉書社團《爆廢公社二館》）
▲台中這碗麵只要45元，眾見豪華配料全跪：「有夠幸福」。（圖／臉書社團《爆廢公社二館》）

編輯中心/綜合報導

2022-03-10 20:27:33

類似商品在不同地區，會因為當地原物料及人力價格而有訂價上的波動，就有位網友分享自己在台中大甲吃到的一碗雞絲麵，裡頭有蛋、有肉、有海鮮也有青菜，配料相當豐富，可竟然只需一枚50元銅板即能享用，如此實惠的價格讓許多網友羨慕不已，直誇台中很幸福。

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原PO於臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示自己在台中大甲的某家早餐店用餐，點了碗45塊的雞絲麵，一看碗中發現配料豐富，貢丸、肉絲、蝦仁、蛤蜊應有盡有，使她忍不住大讚「佛心的老闆！鍋燒雞絲麵，只要$45」

▲原PO在台中點的這碗雞絲麵配料豐富，可價格竟只要45元。（圖／臉書社團《爆廢公社二館》）
▲原PO在台中點的這碗雞絲麵配料豐富，可價格竟只要45元。（圖／臉書社團《爆廢公社二館》）
網友對這碗麵的訂價相當驚奇，樓主則透露該店是當地叫美滋泉的早餐店，不少當地人都非常喜歡這家店「誇張…老闆做身體健康的嗎」、「台南都沒這麼便宜料又多的鍋燒雞絲」、「超讚，現在還有45元的雞絲麵，台中好幸福哦！」、「45元，大約是我20年前買的價格」、「蠻接近自己買來煮的價格了....」、「美滋泉，搬走大甲後。好想念的早餐店，老闆娘人超好又客氣」。 

眾人也舉出居住縣市的物價，認為能住在台中大甲確實非常幸福「這桃園至少要80」、「真的佛，我們這80只有2蝦少許菜，碎肉，沒蛋（說缺蛋）」、「我們這還要賣60元」「大甲好誇張，除了便宜又大碗的鍋燒麵、爆乳QQ蛋，更被票選戰爭時最難打的地方～～」。 （編輯：李惠婷） 

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