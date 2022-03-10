半夜超商找不到店員！顧客見「桌上1張」秒消氣：慢慢來
便利商店林立，其中店員更是24小時輪班，即便是半夜突然肚子餓，都能走一趟超商解決，就有位日本網友大半夜前往超商，可在店內逛了一圈都找不到店員的身影，直到在櫃檯前看到桌上的一張紙條後，她瞬間消氣，並願意慢慢等這位店員。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 22:14:55
該名日本網友在大半夜前往超商購物，通常這時段的店員只會配有一位，可在店內繞來繞去都沒看到店員的身影，讓她相當疑惑，前往櫃檯後才發現桌上被放了一張紙條，上頭寫「對不起，因為我肚子實在很痛要去上廁所，請你稍等我一下！」，店員似乎也預想會有趕時間的客人，便也留下一個按鈴，讓緊急的客人能按響鈴噹通知他趕快出來。
眾人立刻領會店員的艱辛，僅一人值班的狀況使他連上廁所都慌慌張張，卻仍專業地留下紙條及按鈴，不讓顧客有找不到人的情形，「如果他真的肚子很痛，我願意等」、「肚子痛成這樣是真的忍不住了」、「我懂這種三急的感覺，我可以等」、「我能理解他不在櫃台，但萬一很趕時間的就抱歉了」、「好可憐，會想買個小點心給他」。
部分人則認為超商大夜班僅配置一人的方式需要改進，不僅會有顧客找不到店員的情況，店員也可能有安全疑慮「但超商只有一個人上班真的不好，例如有人請我幫忙買票或列印，櫃台突然有人要結帳我就忙不過來」、「希望超商夜班至少能放兩個人，至少對這種情況很有幫助」。 （編輯：李惠婷）