NOW早報／大S再閃婚！汪小菲突現身張蘭直播　網一看尷尬

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汪小菲自離婚後，醉心於工作，餐廳越開越多，生意做得很大，身為老闆他主動放下身段，直播帶貨賣起自家產品，在鏡頭前品嘗花膠、麻辣鍋、牛蛙，自吹自擂品嘗美食，還一度因為左手無名指上的戒指曝光，被發現疑似與張穎穎同款曬恩愛的嫌疑。
大S宣布再婚當天，汪小菲照樣露臉直播，削瘦模樣頗為帥氣，他還對同事表示剛剪了新髮型、煥然一新，網友猛誇「汪總好帥」，但迎接他的卻是滿屏幕的留言嘲諷「你老婆嫁別人了」、「快去把孩子帶回來」，他臭著一張臉依舊強裝鎮定；張蘭也一樣被網友連環追問，瘋狂網友都催他把兩個孫兒帶回北京。
但昨日「麻六記」又開直播，網友卻發現汪小菲坐在餐桌前一臉沮喪樣、灰頭土臉，一句話都不吭聲，也沒幫忙宣傳，仔細瞧才發現，影片現場擺著商品，背景音是助理說話撐場，汪小菲竟是被KEY上去綠幕的影片，淪為背景畫面，明明人不在現場，卻以另類方式露臉宣傳，被群嘲「怎麼不說話，在那發呆呢？」、「直播是可以P圖的嗎？太明顯了」、「還在蹭大S流量！人家欠你的嗎？」
今日天氣／全台天氣晴朗！日夜溫差大需注意
中央氣象局今（11）日表示，今天天氣跟昨天類似，各地天氣大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星降雨。夜晚至清晨期間，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度，金門、馬祖白天也有機會出現局部霧或低雲，交通往返請多加留意；溫度方面，今天西半部及東北部地區低溫約13度至17度，部分地區受輻射冷卻影響，溫度會更低一些，花東地區低溫約18、19度。
S媽不滿新女婿具俊曄 曬一張圖洩憤「不要搶走我女兒」
藝人大S（徐熙媛）離婚汪小菲後，與酷龍前成員具俊曄舊情復燃，2人攜手宣布結婚後，男方（9）日也已落地台灣，準備與老婆相見歡，似乎有意將大S接回韓國生活。不過前一天才知道婚訊的S媽，被傳出第一時間直接氣炸、難以接受，昨天疑似在臉書上喊話具俊曄，不要搶走自己的女兒，對此，《NOWnews今日新聞》詢問大S經紀人，至截稿前未獲得回應。
具俊曄娶到大S後，先是透過IG放閃，接著大方回應媒體與大S再續前緣的心路歷程，透露要帶她返韓過夫妻生活，昨天更大動作直接飛來台灣，霸氣又衝動的作為引來外界讚嘆。不過被女兒瞞婚的S媽可能沒這麼想，先是曬出2隻雞對峙的照片大喊：「對著吵、吵、吵。」疑似在抱怨接不完的電話和各種輿論，隨後又激動寫下：「啊呸，不要來強（搶）我的女兒、兒子，我啄死你。」被外界解讀是在警告具俊曄，獲得大S後芳心後不要得寸進尺。
貼文一出後，許多網友認為S媽使用雞在爭執的照片比擬心情，行為相當可愛，也有人提醒她要注意身體健康，兒孫自有兒孫福，自己過得平安快樂就好。事實上， S媽日前回應媒體，對於女婿具俊曄並沒有太多點評，至於他要帶大S返韓一事，則認為女兒不會這麼瘋狂，畢竟還是有小孩要顧。
大S搶先再婚！汪小菲首度回應 12字讓網友噴淚
大S（徐熙媛）離婚不到半年，8日宣布和酷龍成員具俊曄再婚，震撼整個演藝圈，外界都很關注她的前夫汪小菲和婆婆張蘭會有何反應，有媒體試圖撥電話給汪，但他聽到「熙媛」就掛斷，消息發酵了3天，汪小菲（10）日終於首度回應，低調地在微博平台自我介紹的欄目裡，悄悄加了一句「希望玥兒每天都開開心心的」，一句話讓網友直呼太催淚！
終結11年婚姻，大汪一直保持友善關係，儘管張蘭一度爆料黑人爆打兒子，掀起軒然大波，汪小菲始終堅持「任何人的發言都不能代表我和熙媛的立場，我會做好我的工作，把店開好，感謝大家的關心」。離婚後，他絕口不提大S，抖音刪掉許多前妻影片，暱稱加註「小玥兒她爸」，心心念念的只有7歲女兒汪希玥，在深夜曬出父女海邊嬉戲照片，現在微博頭像也是背著小玥兒的親密合影。
網友今天一早就發現汪小菲低調更新微博社群資料，加註了一句「希望玥兒每天都開開心心的」，雖然只有短短十幾個字，卻讓人忍不住落淚，即使沒有提到大S再婚一事，卻從字裡行間感受得到，具俊曄說要帶新婚妻兒回韓國居住，必定讓汪小菲心情受到影響，擔心女兒生活是否有所變動，這番回應看似是對女兒小玥兒的祝福，也是對大S再婚的回應，希望她嫁給別人亦能照顧好女兒，不過還是有蜂擁的粉絲在汪小菲社群平台留言，希望他把一雙兒女帶回北京。
影／麥當勞撤850分店 俄民眾擠爆門市搶吃最後一口
俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，西方國家紛紛祭出制裁，不少企業包括星巴克、NIKE、愛迪達等品牌也在國際社會輿論之下撤出俄國市場。美國速食龍頭麥當勞8日宣布關閉在俄國的850間分店，預計將每月會因此損失約5000萬美元（約新台幣14.13億元）。聽聞消息後，俄羅斯民眾擔心之後吃不到，不畏冷天到麥當勞排隊，就連得來速也出現了綿延的車陣。
為了回應俄羅斯的侵烏行動，麥當勞8日宣布，將暫停在俄羅斯共850家門市的運營，並指出「我們無法漠視持續在烏克蘭上演的人間苦難」。麥當勞財務長歐薩（Kevin Ozan）表示，雖然公司仍在計算暫停俄羅斯業務帶來的影響，不過目前估計每月將損失約5000萬美元。根據《路透社》報導指出，麥當勞也暫時關閉烏克蘭的108間分店。俄烏業務合計約佔麥當勞全系統性銷售（systemwide sale）的2%，佔麥當勞營收9%、佔營業收入3%。
麥當勞在官網上表示，雖然暫停業務，但他們將持續支付俄羅斯的6萬2000名員工全額薪資。至於在烏克蘭的業務，麥當勞也表示不只同樣支付烏克蘭員工全額薪資，另外還會提供500萬美元的援助。
麥當勞將撤出俄羅斯的消息公布後，許多俄羅斯民眾擔心吃不到，各家門市都湧入消費民眾，也有人不顧冰天雪地的低溫，在街上排隊，就為了吃上最後一次的麥當勞。
俄羅斯一家麥當勞的得來速外頭，排起長長車龍等待點餐。從影片中可以看見，遠方就是熟悉的黃色M招牌，拍攝民眾的前後也都是排隊車輛，完全看不到「車隊」的起點和盡頭。貼文指出，「麥當勞宣布退出俄羅斯後，莫斯科麥當勞外，排隊的汽車幾乎延伸了半英里（約800公尺）。
賣場牆上「掛安全帽」幹嘛？她驚：這零食區 用途被讚爆
在台灣除了超商可購買民生用品外，民眾也相當喜愛至賣場、超市等地大肆採買。不過，就有一名女網友在大賣場發現，零食區附近的牆上竟掛著一頂安全帽，讓她不解詢問「為什麼餅乾區要放安全帽？」而引來行家解答用途。
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上貼出一張照片，從畫面中可見，圖中地點是超市或賣場的零食區，但牆上卻掛著一頂白色安全帽，甚至還特別標示「安全帽」三字，讓她不解詢問「就弱弱的問一下，為什麼餅乾區要放安全帽」。問題一出，就有網友紛紛歪樓留言，「防止天打雷劈」、「因為不給老婆或女友買零食，就會不安全」、「經果要頭轉通過才能買餅乾」、「地震時可以趕快帶起來」、「阿就搶不到要的餅乾，帶著安全帽開打啦」、「搶最後一包零食的時候用來決鬥用」。
其中就有行家揭密原因，表示「這是給賣場的人補貨要拿梯子爬上去要用的正解」、「工安規定，防物品掉落」、「工安規定登高兩公尺需戴帽，應該是這樣」、「補貨人員有時候會操作升降機就需要戴安全帽」、「職安法規定二公尺以上需配戴安全帽，工作人員在整理高處貨架方便使用」。
據了解，根據《職業安全衛生設施規則》第281條第1項，規定雇主對於在高度二公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具，但經雇主採安全網等措施者，不在此限。（編輯：張嘉哲）