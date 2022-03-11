一堆人堅持不用iPhone？用戶揭「致命理由」 果粉臉腫哭
隨著科技網路的發達，智慧型手機人手一台已經是當今趨勢，而談到手機的支援系統，除了常見多數品牌使用的安卓之外，蘋果特立獨行的iOS系統也特別受到愛戴。近日，就有網友討論「從安卓跳到蘋果最有感的地方在哪裡？」結果沒想到貼文釣出不少過來人回應，甚至有人跳過去iPhone後又換回安卓，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 07:04:36
原PO在PTT貼文指出「我的門號最近合約快到要續約了啦！準備要來找新手機，但是S22跟iPhone我還在考慮，聽很多朋友說跳去使用蘋果之後，感想就是順又省電，想問大家如果從安卓旗艦機跳到蘋果，最有感的地方會是哪裡啊？提供給我參考一下」。
貼文一出，網友紛紛回應「就真的是順+省電，但其他功能沒了」、「電力很有感覺，但畫面返回超不直觀....」、「沒有螢幕下指紋辨識，還在Face ID世代」、「螢幕還在沒辦法普遍120Hz，相機很呆畫素遠輸安卓旗艦，沒有指紋辨識」、「偶爾拿別人的蘋果看東西，真的有夠難用＝＝」、「我用朋友的之後，真的不懂蘋果好用在哪，輸安卓這麼多，還有那麼多人愛用」、「2022了還有人在說安卓會卡頓，人家功能、晶片都升級一堆了，蘋果還在混」、「說蘋果順的八成都是沒見過120HZ＝＝」、「會大推iPhone的肯定沒拿過安卓旗艦」。
綜合網友意見，不少安卓用戶表示，現在安卓系統上已經有多項技術老早超越蘋果，例如螢幕120Hz普遍廣設、螢幕下指紋辨識、相機功能等等，蘋果在最新型發布的iPhone 13機種都還沒跟上，在晶片不斷提升品質的狀況下，安卓已經不像過往容易出現卡頓的狀況，只不過是許多人都把非常久以前使用安卓的經驗，從換iPhone後就比較到現在，不願承認安卓現在根本也不輸蘋果，甚至已經超越。（編輯：張嘉哲）