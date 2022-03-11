具俊曄勇敢娶回大S！韓網反應曝光 讚「它」是閃婚關鍵
大S（徐熙媛）日前閃電宣布嫁給20多年舊愛、南韓團體「酷龍」成員具俊曄，消息讓各界又驚又喜，而目前具俊曄9日也已經抵達台灣，等到結束10天隔離之後，他將與新婚妻子大S一家人團聚。而對於兩人時隔20年再次重逢，連續好幾日登上韓網熱搜榜上，不少網友也相當吃驚，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 07:22:17
專講韓國大小事的YouTuber「Dan Q」日前上傳新片，透露大S以及具俊曄兩人的愛情故事，近幾天連連登上韓國熱搜的冠軍，他提到「大家一定都知道，大S跟具俊曄在20年前有交往過，但因為當時酷龍的人氣非常高，加上韓國娛樂圈的風氣，具俊曄並沒有公開認愛，甚至還否認過戀情，不過在分手之後，具俊曄也曾上節目承認與大S交往過一年的時間」。
而在閃婚消息曝光後，具俊曄向韓媒表示「一開始擔心大S不會接我電話，但她非常高興的接了，一聽到她的聲音，就好像回到20年前一樣，就這樣聯絡了幾個月，我很想去見她，但是因為疫情，不是家屬的話不能去台灣，所以我就鼓起勇氣對她說了，不如我們成為家人怎麼樣？這樣我們才能見面，結果她答應了！」
這樣的超甜蜜告白，也讓Dan Q看的心放怒放，也提供韓國網民對於這件事的看法「真的是比小說還要甜的現實愛情」、「看來是疫情促成的一段婚姻」、「www原來是因為疫情才那麼快求婚的嗎？好甜蜜呀」、「如果是電視劇寫成這樣的話根本不會被接受，但這可是比電視劇還要更甜的現實愛情」、「一定要永遠幸福呀....太感人了」。（編輯：張嘉哲）