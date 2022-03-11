捷運搭錯20年？「潛規則」比博愛座更可怕 乘客全臉綠
雙北由於人口眾多，又是台灣發展都會的首要重鎮，其交通建設也是數一數二完整，其捷運更是不少通勤族、學生不可或缺的重要交通工具之一，而在捷運上常常因為「博愛座」問題造成乘客口角衝突時有所聞，不過，就有網友分享捷運的「最強站位」，但卻意外掀起討論，更有不少人揭開其潛規則，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 08:35:41
原PO在「Dcard」貼文指出「不知道有沒有人跟我一樣的感覺，我總覺得捷運上靠門邊的站位真的簡直神位啊！對每天坐捷運上下學的我來說，不知道為什麼最近愛站在這個位置，已經到了走火入魔的地步了！就算全車位置都沒有人我也想站在那，每天早上捷運車廂開門有這種位置空著，我就一整天都很開心，沒有的話，心情真的是不太好......」。
貼文一出，獲得不少網友紛紛回應「這位置超方便的！上下車超讚」、「我也蠻喜歡的，靠在沒開門的那一側XD」、「我也超愛這個位置的啦」、「我也是哈哈，也不會被擠來擠去」、「我也是，感覺是一個獨立的小空間」、「我也喜歡這裡！而且就算車廂很擠，例如早上的板南線，站在那邊就可以不動如山還有東西靠」。
不過，也有不少乘客則透露「那位置就是有人愛站，每次一堆人時也不動，上下班時間才會有人上不了車＝＝」、「上次有一個很大隻的男生站在這個位置，但不是背貼在板子上，是肩膀靠著，結果西門站開門，一堆人下一堆人上，他就在那邊擋好擋滿，哭啊！」、「這比不讓博愛座更可怕＝＝人多的時候，就看到兩個人卡在那不讓位置.....」、「最好小心...那玻璃有人流汗都貼在上面，超級噁爛」、「這個位子有時候要小心，玻璃上面常常有前人留下來的整攤汗」。
顯然不少網友雖然熱愛門邊這個有玻璃牆面靠著的地方，捷運也沒規定該處不能站人，但也要特別注意，捷運在上下車時人潮眾多，如果遇到有人潮較多時，應該適時禮讓，不要堵在門口造成大眾不便哦！（編輯：張嘉哲）