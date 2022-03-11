日本迴轉壽司一哥是誰？答案超意外 在地人都吃「這間」
作為壽司最著名的發源地日本，一直以來都深受其台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，例如壽司郎、藏壽司、HAMA壽司等等，不過在台灣儘管這幾間人氣都相當高，但在日本人眼中，哪一間才是最強王者呢？近日，就有網友討論「迴轉壽司來看，是不是壽司郎在日本人心中最強？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 09:00:51
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「從日本過來的迴轉壽司機乎都已經吃過一輪了，覺得口味上沒有太大的差異，不過個人最喜歡壽司郎的鮭魚，又厚又好吃，看板上很多人也都推壽司郎，想知道日本人心中第一名的迴轉壽司到底是哪間啊？口味跟台灣有相同嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「壽司郎是日本最大迴轉壽司品牌沒錯喔」、「正確的，去年也是冠軍的樣子」、「已經稱霸10年了，在日本有五百多家分店呢，真的不錯吃」、「我一開始以為會是平祿或者藏壽司是最強，後來才發現日本人最愛壽司郎」、「在日本壽司郎算平價最好吃沒錯，生意很好」、「日本生意最好的就是壽司郎喔」、「等級不是最高，但生意最好，日本人也很愛」。
而根據壽司郎官網也寫道「壽司郎是一家由專業壽司師傅起家的迴轉壽司，成立於1984年，是來自大阪的日本第一迴轉壽司品牌，營業額連續九年高居日本業界榜首，在日本有超過500家分店，2018年6月15日台北開設台灣壽司郎一號店，持續在台灣深耕努力」；而時至去年，「みんなのランキング市調網站」再度請日本網友投票，結果壽司郎依舊奪冠成功，其二名次為藏壽司，季軍則是HAMA壽司拿下，顯然壽司郎不只在台灣紅，當地人可也是愛不釋手。（編輯：張嘉哲）