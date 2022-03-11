藏壽司「低調神品」沒注意過！他一吃驚為天人：再來5盤
知名迴轉壽司餐廳「藏壽司」自從在台灣登場後，就吸引許多老饕慕名而來，熱門程度至今仍相當高，近日就有一名藏壽司愛好者發現，他過去用餐主要是選擇壽司為主，從沒注意過「炸蝦手卷」，沒想到一點來吃味道驚為天人，讓他豎起大拇指狂讚，貼文曝光後，也有不少網友大推：「炸蝦手卷是我一到定位直接點下去的一盤」、「沒吃過炸蝦手卷等於沒吃過藏壽司」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 09:40:57
該名網友昨（10）日在Dcard中貼文，他以「藏壽司必點，之前怎麼沒發現」為題，表示他非常喜歡吃藏壽司，之前都是點壽司和炸物居多，不過吃到有點膩，那天想說點個炸蝦手卷來吃看看，沒想到一吃驚為天人，裡頭不僅有炸蝦，還有鮮蝦沙拉，讓他讚嘆：「只看外面真的覺得很平凡 （以前都被外表矇騙了） ，搭配柚子醋/些許的日式醬油真的超讚！」
貼文一出，立即引來同好狂讚，「炸蝦手卷超讚，每次去我都吃三盤」、「這超好吃，以前蝦跟花枝一起吃超讚」、「炸蝦手卷讚啦，去藏壽司一定要點一個來吃」、「炸蝦手卷我每次都點兩個來吃⋯讚」、「作為藏壽司前員工負責熟食、炸物、甜點的我，完全可以保證好吃，現點現做超級酥脆」、「炸蝦手卷是我一到定位直接點下去的一盤」、「沒吃過炸蝦手卷等於沒吃過藏壽司」、「這個真的很好吃，也是我的藏壽司必點第一名」。
也有網友分享升級吃法，「再加一點芥末也很好吃！每次去藏壽司都會吃個三盤」、「加柚子醋是必須」、「柚子醋真的好吃」、「我都會攤開加薑片和一點點芥末，再淋上醬油膏，一整口滿滿的超好吃」。（編輯：賴禹妡）