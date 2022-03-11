高材生「1理由」不讀台大！網見科系秒懂：到台積電爽賺
大學學測成績於1日開放查詢，許多高三考生也陸續做出決定，像是該填哪個學校、科系或是繼續讀書，準備指考；對此，就有網友表示，「讀台大冷門科系不如讀其他學校理工系」，因為這樣才可以去台積電上班，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 09:48:36
該名網友在PTT以「讀台大冷門系不如讀他校理工系？」為題發文，表示最近幾年科技業人才荒，「我發現理工畢業的人，薪水通常都不錯，比較厲害一點的去矽谷，普通的可以去台積電、聯發科」。
原PO說，到台積電、聯發科上班，月薪起碼都5、6萬起跳，「比起讀台大冷門系或文組，畢業除非也擠進科技業，不然也只能領不多」，因此，也讓他好奇在文末發問「有沒有不如讀理工系的卦」？
貼文一出，有網友認同，「這倒是真的，我學弟讀靜宜洗上交大碩到GG任職，選校進冷門系幾乎鐵死的，除非你是萬中選一」、「台大地質 vs 逢甲電機，後者進GG機率高很多」、「在外商科大電機還混的比台大地質好」、「認識能上交大電子，選台大機械的後悔」、「沒錯，家裡沒錢還硬要讀台大文組，不如去科大電機」。
但也有網友表示，「不一定，台大頂校名真的比較好找工作」、「其他學校不敢講，但台大通常都是該領域的領頭羊，待遇不會到太差」、「笑死人，台大很多學生根本不缺錢」、「看你，讀爛科系也可以雙主修，個人認為台大比較好」、「不是每個人都能唸電機系好嗎？」、「台大不太一樣，因為即使在冷門領域通常也是頂的」。（編輯：郭佩蓉）