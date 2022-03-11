吃摩斯漢堡驚見雞塊「冒小洞」！釣店員親揭真相：很正常
摩斯漢堡在全台有許多家分店，深受台灣人喜愛，不過近日卻有一名網友表示，他買組合套餐後，發現裡頭其中一個雞塊有洞，且還蠻深的，讓他看了覺得不太對勁，貼文曝光後立即引起熱議，也釣出店員出面解釋：「那個是因為有兩塊雞塊黏住一起下去油鍋炸，通常來說要剪開繼續炸，顯然員工沒有注意到，你可以去跟店家反應！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 10:20:06
該名網友昨（10）日在Dcard中貼文，他以「賣相不好的摩斯雞塊」為題，表示去摩斯點了黃金炸蝦堡套餐後，回家把雞塊、薯條一起倒出來，正準備享用時發現，其中一個雞塊上頭有一個詭異的洞。
原PO透露，一開始想說是店員在夾取雞塊時，不小心用夾子戳到的，不過卻越想越覺得不舒服，「那個洞挺深的…觀察到最後真的吃不下去，直接把這塊丟掉了」。
貼文一出，有過來人指出，「這是正常喔！兩塊雞塊黏在一起而已，注意一下的話會看到另一塊上會有多一塊肉，跟店員反應可以把那塊換掉，之前遇到過有詢問過店員」；也有店員出面透露，「是雞塊黏在一起又分開才會這樣，弄開再炸一下就好了，我之前炸都會避免一鍋放太多雞塊，因為我技術很差都會黏QQ你可以去跟店員反應看看」、「那個是因為有兩塊雞塊黏住一起下去油鍋炸，通常來說要剪開繼續炸，顯然員工沒有注意到，你可以去跟店家反應。By曾在摩斯內場工作的員工」、「那是因為兩個雞塊黏在一起，要把它分離就會這樣，不過如果變成這樣我們會在放下去炸一下」。（編輯：賴禹妡）