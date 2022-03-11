SUBWAY怎吃內行？員工讚「低調神物」必加：試過絕對難忘

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她表示橫著吃的話，「肉跟菜的比例變成是2:1，吃起來超爽，下面每一口都會吃到肉，超級幸福」，不過缺點則是「吃相很醜所以我只有在家吃才會這樣做」，最後她還加碼吃SUBWAY必加的「蛋沙拉」，大讚「跟大家說，加蛋沙拉才是精髓」。
貼文一出，掀起熱議，「我只在捲餅吃過蛋沙拉哈哈 」、「潛艇堡真的很難 吃的美美的」、「嘴巴旁邊會沾到醬，很不爽」、「看韓劇主角配角都在吃subway，我也跟著飽了」。
其中，也有許多老饕認為「蛋沙拉」真的是SUBWAY必加的「低調神物」，「加蛋沙拉真的好好吃」、「之前在SUBWAY上班，每次員工餐都要加蛋沙拉或蛋皮」、「辣牛加一球蛋沙拉，試過一次絕對難忘，辣牛加爆那種，前員工路過」、「蛋沙拉跟培根每次必加點的！」、「不管什麼口味，絕對是先加兩球蛋沙拉！」、「之前都沒吃過SUBWAY，看到蒂蒂發鮮嫩雞柳＋甜蔥醬＋蛋沙拉這個搭配，身為蒂粉決定要去嘗試，搭起來真的很讚！缺點就是第一次買不懂，醃製物沒說不要」。
另外也有不少網友分享自己認為SUBWAY最好吃的品項，「酪梨！口感蠻滑順的，超喜歡酪梨，每次都會加」、「巧克力餅乾好吃～」、「覺得加酪梨超好吃耶！是想奢侈時候的選擇。我都+酪梨+胡椒（不另外加醬），因為不喜歡醬搶掉酪梨味，也不喜歡加醬，這樣品嚐時就能嚐到酪梨的美味」、「喜歡SUBWAY的沙拉」、「加烘蛋也很讚！」、「薯餅加進去也超好吃，差點忘了可愛的培根，也是必加」、「我真的熱愛他們家的捲餅」。（編輯：郭佩蓉）