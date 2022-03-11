在杜拜才能當人？戰火燒毀金融　俄國富豪急逃阿聯藏資金

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雖然阿聯過去都會配合聯合國實施制裁措施，但在這次烏克蘭危機中，阿聯選擇與俄羅斯維持關係，站在相對中立的立場，對俄國富豪來說又更有吸引力，在這2週內資金的流動進一步加速。
不過隨著西方降下金融制裁，俄羅斯人開設銀行帳戶的門檻也隨之提升，一名匿名的俄羅斯商人表示，「現在持有俄羅護照或貨幣是件不愉快的事情，除了在杜拜以外沒人願意接納你，在杜拜做俄羅斯人是沒問題的。」在重重限制之下，俄國富豪選擇兌換加密貨幣，或是透過「哈瓦拉」（hawala）等非正式交易體制，來進行資金移轉。
除了轉移資金之外，還有俄羅斯富翁為了幫自己以及家人取得簽證，選擇在阿聯開設公司。負責協助企業在阿聯開設公司的Virtuzone負責人維娜拉達瓦（Maryia Vinahradava）表示，自戰爭爆發以來，每天都會收到約50份委託，也有些企業擔心因金融制裁影響業務，選擇在阿聯開立公司。
除了開設公司之外，不少俄羅斯人選擇在阿聯購買房地產，只要購入20.4萬美元（約台幣578萬元）的房產，就能夠確保三年的居住權，隨著投資額增加，還可以獲得效期更長的「黃金簽證」。
雖然沒有跡象表明流向杜拜的俄羅斯資產是否會受到西方制裁，但對阿聯來說，近期是新資金流入的敏感時刻，反洗錢金融行動特別工作組（Financial Action Task Force On Money Laundering, FATF）上週將阿聯列入受加強監管的司法管轄「灰名單」。不過有知情人士透露，這並非針對阿聯，而是因應「俄羅斯侵略烏克蘭帶來的風險」所產生的警惕洗錢活動。