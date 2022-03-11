YTR眾量級遭爆早就分手！家寧深夜刷7符號 23字首度回應
知名YouTuber團體「眾量級CROWD」由家寧以及Andy老師一對情侶組成，經常拍攝情侶互整的影片，超爆笑內容又帶點甜蜜，圈粉無數的觀眾，目前頻道經營到現在，已經有高達212萬的訂閱，顯見人氣非常高。而9日，兩人上傳了一支慶生影片，不料片中細節卻被網友懷疑「兩人根本早已分手」，甚至在家寧最新貼文也不見Andy的身影，更加引發外界揣測。對此，家寧也在11日深夜發出限時動態，似乎就是在回應此事。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 11:03:25
眾量級CROWD日前上傳新片，是Andy老師為了慶祝家寧在三月的生日，特別籌備了一場驚喜，兩人在逛街時，Andy突然表示要與街頭藝人一起共唱一曲，接著大唱周興哲的《想知道你在想什麼》，唯美的歌詞讓家寧一聽就直接爆哭，而在唱完感性時刻時，Andy老師透露「我知道我們的生命正面臨很大的挑戰，但是我們可以一起努力，一起突破，就像歌詞最後一句一樣『我永遠會在妳身後』」，而家寧感動到抱著Andy時也脫口說出「我們都會更好的」。
結果，才上片不了多久，網友就眼尖發現這些亮點，並且對於兩人早已分手提出質疑，挖出從去年開始，兩人的感情疑似觸礁，例如家寧曾在IG發出騎馬照片表示「次次追著光跑著，幸福美好，現在，該自己跑了，直到無所畏懼」；而Andy老師也在去年底在IG發文寫下「如果有個很常陪伴在你身邊的人突然消失了，你會有什麼感受？」並且搭配哭臉的表情。
隨著分手傳言不斷，家寧11日深夜發出限時動態回應「愛一個人可以很單純很簡單，不用言語都能感受彼此」不只打出7顆愛心符號，也附上影片中Andy幫她自己慶生的影片畫面，才讓傳言稍稍打住。
事實上，在分手消息被瘋傳時，《NOWnews》記者私訊詢問了家寧以及Andy老師，但都尚未得到回應，不過身邊就有親密友人向記者透露「這種被傳分手的事情他們其實早就見怪不怪，當然是不會回應，上次見面的時候有親口說他們還沒有分手！一切都只不過是網友臆測而已！」（編輯：張嘉哲）