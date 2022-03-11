逛好市多忘了「新規定」！他回神秒虧百元：消費7千多欸
美式賣場「好市多（Costco）」因販賣多樣化、份量大的商品，令不少人甘願年年掏錢續辦會員卡，不過自從部份分店啟動停車收費新制，就時常引起網友討論相關議題，近日就有網友發文提醒，小心在好市多停車超過3小時就要收100元停車費，立即釣出苦主留言喊：「我上次停3小時過11分多付50元，我消費7千多欸，超可憐！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 12:31:21｜2022-03-11 13:32:47
該名網友9日在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文，他表示在好市多新竹店看到停車場寫「會員當日消費滿500元，停車最高優惠折抵3小時（含），3小時以上，依每小時100元收費」，提醒大家若用餐或購物都要注意時間，小心超過三小時要付停車費100元。
貼文一出，網友紛紛留言，「可以逛超過三個小時的，我佩服」、「我每次去好市多都不超過一小時，不懂有什麼好逛三小時」、「可以逛超過三小時的我真心感到佩服，都買了三小時，那區區停車費也值得了」、「好像沒逛過超過三小時⋯但是常常不小心就破萬」、「很合理，3小時很足夠」、「逛三小時，是在走迷宮走不出來嗎」。
不過，也有網友認為，「有時候不知不覺會超過三小時吧」、「逛加吃東西，是有可能的」、「有時候進場光是繞場找車位就很久了，節、假日結帳排隊也是硬仗」、「我上次停3小時過11分多付50元，我消費7千多欸，超可憐」、「若大節日單是排隊結帳就半小時以上，又塞一堆車，即使我不在那吃東西也不開車、能買的有限，但隨便晃都快二小時」。
事實上，為提升會員購物品質，全台好市多自前年起陸續宣布啟動「停車收費制」，停車計時收費每小時100元，消費滿500元（含）折抵3小時，每日最高折抵3小時。未滿30分鐘免費，逾30分鐘者以1小時收費。（編輯：賴禹妡）