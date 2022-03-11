逛夜市突出現「詭異加油站」？真面目曝光 眾嗨：太聰明
台灣夜市相當知名，除了配合各縣市發展出不同的樣貌外，多樣的美食更是讓許多民眾每週都要逛上一輪，也成為不少從國外來的旅客必排行程。而近日，就有網友分享自己去逛夜市時，意外發現夜市內出現一個「自助加油站」的攤販，好奇一看功能為何，讓他大開眼界，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 13:24:30
原PO在Tik Tok貼出影片表示「夜市裡面的自助加油站」只見貼出的畫面中，一個類似加油站泵島的東西就佇立在夜市裡頭，與其他攤販對比，顯得格格不入，不過有趣的是，這東西的真面目並非真的是拿來加油，而是自助飲料店，店家將飲料機製作成為加油站泵島，讓食客自己投幣，並且取槍將飲料加入杯中並封膜，超新奇的方式讓不少路人驚呼。
貼文一出，網友紛紛回應「沒注意看真的以為是加油站....會不會有機車看錯加飲料進去XD」、「這老闆太聰明了吧，真的很新鮮欸」、「哪一間啊，超想要朝聖欸」、「在哪裡啊，第一次看到」、「又是個新型攤販了，好特別」、「哪裡有這種的啊？沒看過」、「新的飲料站嗎？可以喔！」
另外，也有不少內行網友透露「這個在中原夜市！」、「中原夜市沒有錯喔，紅茶+30上次有去玩過XD」、「高雄之前轟動一時的凱旋金鑽夜市有一攤，可惜夜市關了」、「台中逢甲也有看到過，真的很特別」。（編輯：張嘉哲）