求職妹面試見「1畫面」秒走人！苦主全認同：絕對要偷看
面試時，除了面試官在考驗求職者，求職者也必須觀察整間公司的工作氣氛、環境等，再決定是否接受這份offer，對此一名求職者在網路上詢問，想知道大家是否都會在面試時偷看辦公室的員工？貼文曝光後立即釣出過來人分享慘痛經驗：「氛圍很重要，我深受其害啊！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 13:29:04
該名網友昨（10）日在Dcard貼文，她以「大家面試時會偷看一下裡面的員工嗎」為題，表示前幾天去面試時，認為工作內容和地點都蠻適合，不過卻偷看到辦公室裡的員工卻和她完全不同類型，擔心這樣以後上班會不會很痛苦，因此即使錄取還是放棄了這次機會，也好奇問：「不知道大家會不會這樣？」
貼文一出，網友紛紛留言，「哈哈哈我會～順便觀察辦公室氛圍」、「我會欸～但有時候第一印象不好說啦！都錄取了就試看看吧」、「一定會，也會看辦公室的氛圍，還有廁所一定要看」、「我覺得一定要耶，因為這關係到你未來的職場環境氛圍，我去面試都一定會看辦公室大小、空席率、辦公桌擺飾、同事表情、有無互相交談情形」、「會啊，而且還會借廁所藉機再多逛一點，多感受不會有錯」、「不要偷偷觀察，大方的看～你可能會看到『快逃』的眼神提示」。
也有過來人勸世，「會滿痛苦的喔，我是過來人，硬上了快一年根本生不如死，現在面試都會看一下同事」、「會～氣氛差的我就會警戒，選擇不去」、「會！當初面試離開時間大約六七點，後來進去發現大家幾乎都七點到十點才走」、「氛圍很重要，我深受其害啊！因為聽信了面試官的大家團隊活潑的話，結果進來以後發現平時根本0交流，資訊不流通，講話也謹慎小心，痛苦了三個月了」。（編輯：賴禹妡）