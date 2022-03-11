20年都沒變！爭鮮一盤30元「沒漲價」超佛？ 尷尬關鍵曝
近年迴轉壽司有多家可選擇，從爭鮮開始，許多日本知名品牌，如藏壽司、壽司郎等，都相繼進軍台灣，深受不少台灣民眾喜愛；不過就有網友好奇，現如今萬物皆漲，那為何「爭鮮都沒漲價」，也讓他大讚爭鮮「根本餐飲界的麥香奶茶」，豈料貼文一出，也有網友尷尬曝關鍵。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 13:52:38｜2022-03-11 14:15:42
該名網友在PTT以「爭鮮為什麼都不會漲價」為題發文，表示很多連鎖餐飲像是麥當勞、摩斯都不定期漲價，松屋最近也漲了19元，「反而爭鮮一盤30元，始終如一，根本是餐飲界的麥香奶茶」，也讓他在文末好奇發問「有沒有爭鮮不會漲價的八卦」？
貼文一出，掀起熱議，「至少我近5年吃都沒感覺，沒漲算佛吧」、「縮小減量就好了～漲價真笨」、「挑店家有些店還是大片的」、「你是不知道以前鮭魚片多大嗎？」、「飯捏小一點 ，肉切薄一點」。
其中，也有許多網友尷尬曝關鍵，表示雖然爭鮮一盤依然維持30元，但「份量卻縮水」了，「變很小顆啊」、「但份量縮水」、「越來越小」、「縮到這樣，你看不出來」、「眼瞎了嗎？食材縮水成那樣」、「一直在偷漲，原本生魚片有4片吶」。面對消費者質疑爭鮮看似「凍漲」20年、維持一盤30元，但食材份量明顯縮水，對此說法，《NOWnews》記者實際詢問爭鮮，公關僅表示「不便做出任何回應」。（編輯：郭佩蓉）