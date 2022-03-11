好市多突現「超療癒場景」婆媽跪了！前員工曝：這很正常
美式賣場好市多Costco，除了大量又多元的特色商品以外，給人的服務和品質更是數一數二，常常讓人流連忘返，逛起來非常舒服。近日，有民眾分享一個非常療癒的場景，結果大家看完後紛紛驚嘆，「該給員工獎勵了吧」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 14:26:37
有民眾到臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，「有強迫症的好市多員工，看著好療癒哦」，可以從原PO貼出的照片看到，原來是在販賣服飾的區域中，每一件衣服都堆疊的相當整齊，無論角度、大小、標籤、顏色等等都一字排開，難怪讓原PO看了非常療癒。
照片曝光後，大家紛紛狂讚「員工要加薪水啦！」「太神的員工，該獎勵耶！」「辛苦他們擺得整整齊齊，真美」、「這可以發給costco建議獎勵這名員工～可以鼓勵他持之以恆的提供這樣優質的服務」；不過也有人笑說，「很快就亂了」、「晚上（大家下班後）就會亂掉了」、「雖然只能維持到開店前,但還是給讚」、「其實看到他們辛苦的摺，我都不好意思翻...」、「這畫面太美，連標籤都貼的好整齊」。
也有知情人士指出，「是規定。我有看過員工正在把被翻的亂七八糟的衣服摺好，摺的非常正，大小都一致，整疊看起來好療癒」、「靠紙版摺的，員工都會在旁拿推車上放板子在那摺」、「這是上班規定，就是要求做到這樣子的標準，其實很正常喔，以前我最早上班時間是4：30的樣子，沒開店前都是很整齊的」。（編輯：詹鎰睿）