為何叫「蛋捲」冰淇淋？真實由來曝光 眾長知識：沒想過
炎炎夏日中，不少人喜歡買蛋捲冰淇淋來消暑，不過就有網友好奇，從產品內容看不出有加入蛋或蛋捲，那為何這項產品是取名為「蛋捲」冰淇淋呢？貼文曝光後有網友猜測「小時候以為有插一根捲心酥所以叫蛋捲冰淇淋」，也有網友認為「因為甜筒就是蛋捲啊，真的要做一個甜筒跟做可麗餅差不多」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 15:03:33
該名網友8日在PTT貼文，他以「麥當勞蛋捲冰淇淋為何叫『蛋捲』冰淇淋？」為題，表示蛋捲冰淇淋在產品內容看不出有蛋或蛋捲的樣子，「像是超商販售的就直接叫霜淇淋很好理解」，想知道為何中文名稱會這樣取名，「查了一下維基百科，中文的頁面也只說明了產品的由來，但沒有講解其中文名稱的由來」。
貼文一出，網友紛紛留言，「吃了這麼久還真的沒想過這問題」、「就跟蘋果麵包一樣，聽起來比較高級」、「因為甜筒就是蛋捲啊，真的要做一個甜筒跟做可麗餅差不多」、「我還真沒想過這問題」、「因為產品原文有捲，所以想出這個諧音吧」、「甜筒杯是有加蛋的麵團做出來的」。
也有網友猜測，「小時候以為有插一根捲心酥所以叫蛋捲冰淇淋」、「都忘了早期還有插一根捲心酥了」、「小時候有一根捲心酥＋1」、「早期真的有插一支蛋捲在冰淇淋上，我有買過」、「原來小時候有捲心酥，都忘記了」。
事實上，蛋捲冰淇淋就是威化餅做成圓錐形桶狀，並放入冰淇淋，1825年法英國人艾格尼絲·馬歇爾就在烹飪書中提到可食用的蛋捲，而1904年在美國聖路易斯博覽會上，一名冰淇淋攤販因碟子用光無法繼續販賣非常苦惱，此時隔壁煎餅攤販臨機一動，將煎餅捲起來當做冰淇淋的容器，相當受到人們歡迎，也因此發明了「蛋捲冰淇淋」。（編輯：賴禹妡）