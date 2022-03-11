火星入水瓶！12星座「事業運」起飛　這位爽遇貴人順到翻

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這段期間如果有升等考、轉職、轉正考試的人，心理壓力實在是不小，但是你也越來越能抓住考試的重點，讀起資料來也是事半功倍。不但如此，你經過自我調適之後，也越來越能靜下心來，將全力集中在考試上。
金牛座
前些時間你租屋碰上了老舊房屋的問題，漏水、脫漆、潮濕、發霉等問題，想著再重新找過新的租屋處。在火星水瓶這段期間，你能找到租約合理、屋況完善，重點是離工作地方很近，或是車站附近，方便上下班的地方，堪稱完美。
雙子座
這段期間火星剛好降臨到你的感情宮位，這意味著你很有機會在工作職場上，遇到一位不錯的對象。對方可能是你們同一棟商辦，或是業務上有往來的公司職員，之前你們可能都不認識，因為同事牽線而熱絡得起來。機不可失，好好把握喔。
巨蟹座
前陣子你因為趕項目、加班熬夜，身體已經不堪負荷了。近期計畫完成後，請你多花一點時間休息，讓自己的身心靈放鬆，可以的話去海邊聽聽海浪拍打的聲音，靜下心像回到母親的懷抱中自我治癒。如果無法去海邊，播放音樂也是可以的喔。
獅子座
近期你的財運不錯，而且很多人都想找你一起合伙、投資，因為你投資的眼光不錯，所以身邊的朋友都想向你請教一番。就連公司有合約要簽，主管也指派你代表公司簽約，目前是公司裡的大紅人，可以積極表現一番。
處女座
也許你前幾年就有這個想法，那就是想轉換跑帶、跳槽、換工作。建議你近期有機會你就去面試看看，光想不做事不會有結果的。去試試才知道自己的能耐在哪裡，也許會有不錯的公司賞識你的才能喔。
天秤座
其實你想要外出發展的念頭已經在腦中許久，也已經為自己的將來規畫了一張藍圖。在火星水瓶的期間，你全身充滿幹勁與自信，相信自己一定能成功。請你下定決心、一鼓作氣的放手一搏吧！你一定會成功的。
天蠍座
近期在公司裡主管似乎特別重用你，常常將公司重要的企畫案都交由你去執行。這對你來說是一個非常好的機會，一定要好好把握住，趁此機會好好磨練自己一番。未來如果想自己創業，對你來說也不是一件難事了。
射手座
火星水瓶這段期間，你的職場人際大爆發，可以在這段期間快速累積新的人際關係，這些新的朋友，有些是彼此有共同興趣，有些是共同的工作領域，有些則是個性氣味相投而結識成好朋友。對你的事業大大加分。
魔羯座
火星進入水瓶這段期間，你的工作可以更上一層樓，若想在事業上更精進自己、或是自行創業、找新工作，都將有貴人蒞臨相助，令你事半功倍！
水瓶座
火星進入你的命宮，讓你的執行能力比從前更好，在職場上你也能勇於表達自己的意見，而不再只是聽命於主管。對於上司交付的任務，也能有規劃地在期限內迅速完成，令主管對你另眼相看。
雙魚座
這段期間你對金錢的掌控權十分強烈，所以有關合約、計畫的經費，你都十分謹慎，把關甚嚴，深怕一個不小心在一個小小的數字上出一丁點錯誤。對自己的金錢支出方面也比以往謹慎許多。（編輯：賴禹妡）
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