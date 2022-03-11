手上「9痣」揭運勢！找出貴人在何處　注意溝通避開矛盾

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若手掌的中心位置有痣，代表聰明、心思縝密，而且做事認真、很少出現錯誤，在事業上都會有所成就，也能累積不錯的財富。
手相痣二：虎口有痣
在手部的虎口位置有痣，表示平常思考多慮，情緒起伏大，不過他們的桃花運不錯，總能吸引到不同類型的異性。
手相痣三：手背有痣
手背上有痣的人，善於理財、佔有慾強，而且也比較神經質，在家庭、朋友、情人各方面的溝通多注意摩擦問題。
手相痣四：手腕有痣
若手腕上有痣的人，心靈手巧，但有可能生活過得比較操勞，或甚至要幫忙家裡經濟，而且也樂於幫助朋友。
手相痣五：拇指有痣
大拇指有痣的人，大部分都有父母庇蔭，或有事業成就高的長輩幫助，而且自己也很有商業頭腦，懂得發掘賺錢之道。
手相痣六：食指有痣
食指有痣的人，貴人會是來自兄弟姊妹；不過子女運可能緣分較淺，難以生育下一代，或是與下一代的親子溝通有矛盾。
手相痣七：中指有痣
中指有痣的人，事業心很強，凡事都靠自己，而且工作上的桃花也會不錯，需小心第三者或外遇問題。
手相痣八：無名指有痣
無名指有痣的人，一生桃花運都很旺，可以吸引到很多對象，就算婚後也不減魅力，而貴人則來自身邊的配偶。
手相痣九：小指有痣
小指有痣的人，代表與子女緣分深厚，子女或晚輩都可能成為貴人，或是在晚年受到子女照顧，享受溫暖的天倫之樂。 （編輯：鍾怡婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。