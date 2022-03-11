資源回收「暗黑賺錢手法」曝！眾愣：太聰明 真相尷尬了
台灣每日製造的垃圾量眾多，除了在固定時段將垃圾丟給清潔隊處理外，許多人會將「可資源回收」的垃圾搜集後，賣給回收場，也有些人將此視為主要收入，而近日，一名網友在市場，撞見一位撿資收的阿嬤在做詭異的行為，真相曝光後引起熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 16:19:02
一名網友在Tik Tok上傳影片，片中有一位阿嬤用推車載著滿滿的紙箱，並在市場內的「蔬菜洗滌區」中，不斷用水管將紙箱澆濕，而原本要開車離開的原PO見狀後，馬上拿起手機拍攝，並詢問其他網友「這個阿嬤是在幹嘛」？
影片一出，許多網友紛紛猜測「只是箱子髒要洗吧」、「原本是裝菜的箱子，要回收拿來洗？」、「怕紙箱太乾會著火，所以先弄濕嗎」、「怕箱子飛走所以加水變重嗎」、「應該是增加重量好賺錢」、「提升商品價值，阿嬤真聰明」、「澆水增重，發大財」」。
首部影片引發熱議，原PO隨後也發佈第2段影片，片中他詢問阿嬤「加水是為了增重嗎」？對方則回答「今天沒有賣，要後天才賣，啊這是乾的阿，要濕的才有錢」，原PO聽完感到相當佩服，直呼阿嬤「厲害，懂弄喔」。
不過真相曝光後，不少內行網友卻留言表示「有些地方都知道這招，會主動扣重」、「這方法很賭，被發現會扣重，還可能被扣到比原本重量輕」、「我們家收紙的，像她這樣都不收」、「其實差不會到太多，多少還是能賺，做回收很辛苦」。（編輯：張志浩）