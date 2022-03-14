Tag人物／屹立百年地下銀行 印鈔員風光時期月入百萬

位於苗栗竹南鎮的陳協和金紙行，已經是傳承三代、有著百年歷史的手工金紙製造廠，老闆陳坤輝從 30 歲就守著這間工廠，談起金紙仍滔滔不絕「這個叫做刈（一ˋ）金」，陳坤輝說，長久以來大家都愛黃金，神明也愛黃金，所以大家喜歡金紙上呈現金黃色的錫箔，一張薄薄的金紙，卻是當地民眾在戰亂時期，用來祈求平安、撫慰心靈的重要寄託，在民國 70 年代，臺灣各地風靡「大家樂」時期，陳坤輝家的金紙工廠更是曾有過月入百萬的輝煌事蹟。

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▲ 老闆陳坤輝從 30 歲就守著這間工廠，談起金紙仍滔滔不絕。（圖／記者林天佑拍攝）

苗栗竹南曾被稱金色中港 全盛期約七百間金紙工廠

陳坤輝在中港住了一輩子，在工廠旁還可見陳家早期的祖厝，三合院裡曾經可容納 50 多人，同時在製作金銀紙，陳坤輝回憶說，一開始臺灣沒有製造金銀紙的工廠，拜拜用的金銀紙全靠進口，直到某一年，臺灣的颱風特別多，影響到金銀紙的進口，廟方開會要解決金紙供不應求的情況，於是突發奇想請當地居民按照沒燒完的金紙，試著做做看，沒想到當地居民竟然成功做出了金紙，不僅協助廟方度過了金紙短缺的危機，更意外開啟了「金色中港」的百年輝煌歷史。

由於中港位處交通要道，加上製作金銀紙的門檻不高，竹南鎮上出現許多金銀紙店，輝煌時期這邊最多有將近 700 家的金銀紙店，是臺灣特產金紙的重要小鎮，陳坤輝的家族也不例外，金銀紙店成了一代傳給一代的重要家業，陳坤輝的童年就在一疊接著一疊的金銀紙堆中度過 。

▲ 陳坤輝不僅守護著製作金銀紙的工藝，也撫慰了戰火下的人心。（圖／記者林天佑拍攝）

戰時民眾搶購燒金紙祈福 卻遭殖民政府打壓禁製造

西元 1937 年至 1945 年間，日本殖民時期在臺灣進行「皇民化運動」，這項政策也包括禁止供奉祖先牌位、製造金紙等活動，在當時一旦被日本警方發現，最嚴重要被關押法辦，陳坤輝的父親在當時曾因此入獄，動盪的時代民眾對金銀紙需求卻沒有因為被打壓而減少，當時父親躲到更郊區的房子，用特製的輪胎皮製作木槌，降低製造金紙時的噪音躲避查緝，當日本政府強行控制原物料進口時，他們就大量收購學生用的筆記本當作原料，在當時人心惶惶的情形下，陳坤輝不僅守護著製作金銀紙的工藝，也撫慰了戰火下的人心。

民國七零年代大家樂風靡 陳坤輝回家接手金紙家業

木匠出身的陳坤輝一開始並沒有在家裡幫忙，直到民國 70 年，臺灣各地開始興起了賭博遊戲「大家樂」，這個時期又將竹南的金銀紙業推向了最輝煌的時期，陳坤輝對那時的盛況記憶猶新，當時有許多人為了中獎會對神明發願，若是中獎就會燒金紙還願，那時候客人都是要求金紙要一卡車一卡車的載，訂單多到陳坤輝措手不及，跟父親苦苦哀求說做不出來，父親臨機一動帶著陳坤輝到南部調貨， 200 萬買進的金紙，一轉手他們也賺 200 萬，翻倍漲的情況讓陳家維持了好一陣子月入百萬的盛況。

隨著時代變遷，民眾環保意識抬頭，燒金紙變成了空氣污染的幫凶，陳坤輝與時俱進，他看著電視上的名牌包，依然有人搶著買，那麼自己的金銀紙，如果也能精緻化或許能有不一樣的市場，因此陳坤輝堅持手工製作每一張金紙，材料的選擇也強調完全燃燒、不要有過多的化學藥劑，就不會產生黑煙，雖然無法大量生產，但是他用心製造的金紙，卻成為信徒展現誠意的象徵，「燒得多不如燒得好」，陳坤輝的訂單不曾間斷、許多人慕名而來，一張簡單的金紙，乘載著百年的歷史記憶，陳坤輝說，他自己也不知道神明是否能收到他製作的金紙，他只能抱持著誠意做好每一張金銀紙。

▲ 陳坤輝說，自己也不知道神明是否能收到他製作的金紙，只能抱持著誠意做好每一張金銀紙。（圖／記者林天佑拍攝）

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姓名：陳坤輝

經歷：陳協和金紙行第三代經營者

地址：苗栗縣竹南鎮番社 28 號