捷運月台竟藏「神秘數字」？強大功能被揭穿 網讚超實用
捷運是許多上班族、學生主要的通勤工具之一，因此捷運站時常都塞滿人潮，不過你是否在等車或上下車時，注意到捷運月台上，其實藏有一些「神秘數字」呢？就有網友分享，其實捷運許多閘門附近都有「車號」，而車號不僅有許多實用功能，每個數字的代表意義也都不同。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 17:14:10
一名網友在網路論壇「Zuvio」發文提到，自己常注意生活周遭的一些數字，而他在捷運月台上，就注意到了閘門附近會標示的「3位數車號」，他指出，第1個數字是「月台號碼」、第2個數字是「第幾節車廂」，最後一個數字則代表「那節車廂的哪一個門」，因此122就代表的是「1號月台第2節車廂的第2個門」。
「那這些數字有什麼用？」原PO解釋，當和朋友約在同一個捷運站碰面時，只要講這個門號，就不需要有太多別的描述；如果是不同站上車，只要是同一條顏色的線，然後上車的地點不是線路交會的站，門號其實都不會變。
此外，有時遇到人潮多的時候，電扶梯可能會等很久，因此若能記住自己常去的站，它的電扶梯在哪個門號口附近，就能「搶先上電扶梯」，省去很多時間；原PO也補充，線路交會的站，因為月台會變多，所以第一個數字在那些站可能就會超過2。
貼文一出，網友紛紛讚嘆留言「整個長知識」、「連這都去研究，太猛」、「完全不會注意到耶」、「到底在專業什麼？捷運系嗎」、「超實用的！每次跟朋友約都只能說前面車廂還是後面車廂，現在可以報號碼了」、「曾注意過那些數字，以為是讓工作人員好認，現在才知道原來可以這樣用」。（編輯：張志浩）