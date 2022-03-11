超商買咖啡「先喊這句」變奧客！店員全崩潰：很多人會犯
超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，是上班族和學生們的最愛，不過若在購物時沒注意自己的言行，小心馬上就會變成奧客，近日一名超商店員就分享自己上班時遇到的無禮客人，同行看完也紛紛抨擊。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 20:06:45｜2022-03-11 20:54:43
原PO在Dcard發文提到，某天上班時，有位客人進門就直接說「我要2杯咖啡」，然後就去挑麵包，她表示「當時在櫃檯的我先看了他一眼，就繼續上我的乳品，他拿著麵包來結帳的時候，竟然直接探頭看咖啡機有沒有在做咖啡」。
原PO表示，「當下真的心裡白眼翻到後腦勺」，但仍耐心地問對方「咖啡是需要什麼咖啡」，不料對方卻不屑的說不要了，便轉身離開；事後原PO憤怒的表示「現在買東西是都不用先付錢是嗎？咖啡也是商品的一部分吧！沒付錢還想叫人家先幫你做，真的是先回去做夢，且咖啡有10幾種，只說了要2杯咖啡怎知道要喝什麼，我是超商店員不是通靈少女」！
貼文一出，釣出不少同為超商店員的網友留言「只說咖啡的客， 每次遇到都要問，要拿鐵還是美式、中杯大杯、冰的熱的」、「一堆客人進店裡就會喪失組織語言的功能，希望客人別再犯了」、「還遇過拿鮮食到櫃檯說，先微波再繼續挑東西的人」、「進了那道自動門直接智商情商歸零」、「不管其他客人在結帳，進門先喊的，我一定無視」。（編輯：張志浩）