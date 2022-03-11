爭鮮鮭魚回歸！「新聲明」反擊壽司郎、藏壽司 老饕嗨翻
近年迴轉壽司陸續進駐台灣，各品牌也都會用盡各種行銷手法延攬客人，而近日，知名品牌爭鮮因受「俄烏戰爭」影響，導致鮭魚生魚片暫停供應，隨後壽司郎、藏壽司卻宣布「鮭魚不會停止供應」，引發網友大肆討論，不料今（11）日晚間，爭鮮突發公告，宣布鮭魚即將回歸，再度引爆話題。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 20:46:47
爭鮮今（11）日晚間透過臉書粉專發文，打出「鮭魚商品，3／12起Nonstop不間斷」的口號，表示「儘管烏俄戰爭為鮭魚貨量帶來影響，但我們不放棄！積極、努力從全球各產地爭取最佳貨源，只為讓來爭鮮的你們都能品嚐到新鮮鮭魚，滿載而『鮭』」。
事實上，爭鮮先前因受到俄烏戰爭的影響，航班陸續取消，導致鮭魚供應不及，讓單品「鮭魚生魚片」暫時停止供應，而壽司郎、藏壽司卻在那時紛紛公告「鮭魚不斷貨」，但如今爭鮮又再發出上述公告，可見彼此較勁意味相當濃厚。
貼文一出，不少網友紛紛回應「眾望所『鮭』阿」、「太棒了，等我等我」、「這場鮭魚之戰終於結束了」、「鮭魚之亂第二回合告一段落」、「果然還是要給點壓力嗎」、「我要看到的就是血流成河」、「3家的行銷不斷較勁」。（編輯：張志浩）