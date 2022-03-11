男衝取餐「外送員一臉哭樣緊盯他」！真相同行愣：太菜了
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。對此，就有網友近日在家叫了外送，等到他下樓準備取餐時，卻發現外送員一臉哭樣緊盯他，而真相曝光後，馬上引來同行們全笑喊「太菜了吧！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 20:58:01
有網友於臉書社團《外送員的奇聞怪事》上分享，表示自己也是名外送員，近日沒上班時便在家叫了外送，他還在訂單備註拜託送餐的外送員，只要將餐點放在原PO持有的外送箱內即可離開，不必電話通知。
沒過多久，原PO的手機突然顯示「外送員已到達可以取餐了」，他便起身前往拿取餐點，結果他一到場竟發現外送員還待在原地，「我有備註餐點放進大箱，通常丟了就可以閃，然後我就說：你怎麼還在這？」
結果對方一臉哭樣，馬上向他求救「這大箱怎麼開？」讓原PO當下哭笑不得，「我就直接跟他說：給我吧。最後他還是不知道新式大箱怎麼開」，這也讓原PO搞笑詢問「新式大箱有那麼難開嗎？」
貼文曝光後，隨即網友們笑翻討論，「有夠天兵」、「笑到不行哈哈哈哈哈」、「太可愛了吧」、「備註要多寫『開大箱的方式』」、「原PO這一篇真的讓我笑的很開心」、「我看出他的慌張了」、「太菜了吧」
不過，也有同行們紛紛回應，「設計這個新大包的人肯定沒跑過外送，那個拉鍊設計真的有夠糟」、「這新式大箱真的反人類」、「新大箱真的設計很不好用，舊版比較好用」、「當初裝的時候我研究了好久」。（編輯：陳雅雲）