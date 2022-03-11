滑板車輸了！「神級車款」童年必玩 眾嗨炸：受傷也不怕
許多玩具都是從小時候就陪伴著我們的好夥伴，不僅充實了童年，更留下不少難忘的回憶，近日就有網友分享一款極具年代感的玩具車，好玩程度甚至超越滑板車，貼文成功喚起眾人回憶，留言區引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 23:04:15
一名男網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片，圖中是一台主體為藍色，並向前延伸2隻把手，上放再貼上紙製儀表板的「扭扭車」，由於這台車是許多人童年的回憶，現在的小孩也鮮少會玩，因此他逗趣的詢問「玩過這個東西的應該都30了吧」？
照片曝光後，短時間已經有近千名網友按讚，許多人也留言，「小時候必玩」、「扭扭車，以前都搶著玩」、「這台贏滑板車，開起來有夠刺激」、「從小玩這台，還妄想長大當賽車選手」、「跪在上面，後腳狂踢加速」、「已經40幾了，好懷念」。
此外，有關扭扭車的回憶中，不少人對「玩到受傷」印象深刻，留言「玩這個就是要從斜坡滑下去然後受傷，才叫有玩過，但現在想真的不良示範」、「落地窗就是這樣被我撞壞的」、「膝蓋的疤就是玩這個留下來的」、「這超容易翻車，有小孩要玩真的要注意安全」。（編輯：張志浩）