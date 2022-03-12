眾量級合體攻破分手謠言！Andy三句狂撩家寧 甜蜜藏不住
知名YouTuber團體「眾量級CROWD」由家寧以及Andy老師一對情侶組成，經常拍攝情侶互整的影片，超爆笑內容又帶點甜蜜，圈粉無數的觀眾，不過日前10日傳出兩人疑似分手消息，加上家寧生日單發獨照，引發網友猜測。而除了家寧11日發出限時動態表示「愛一個人可以很單純很簡單，不用言語都能感受彼此」還附上7顆愛心，似乎是在回應此事。而昨日晚間，兩人共同經營的IG官方帳號也在發出兩人一起工作的照片放閃，讓謠言不攻自破。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 09:25:55
對於兩人是否如外界傳言「早就已經分手，恢復工作夥伴關係」，《NOWnews》日前取得身邊親密友人透露「這種被傳分手的事情他們其實早就見怪不怪，當然是不會回應，上次見面的時候有親口說他們還沒有分手啦！一切都只不過是網友臆測而已！」
而11日除了家寧發文之外，晚間兩人共同經營的官方IG帳號也發出一起工作的畫面，只見影片中，家寧穿著平口泡泡袖白色洋裝，而Andy則是穿著成套的膚色運動服，拿著手機拍下女友可愛的身影，還開心地稱讚家寧「水喔，水噹噹喔！」讓家寧一聽立刻笑得心花怒放，更興奮地比出一個愛心的手勢獻給男友，Andy也興奮回應「看到一個美女出現在這個世界囉！」
家寧似乎也對當日工作造型相當滿意，反問Andy「有沒有！今天是不是很漂亮啊？」Andy則回「水啦！」看似平常的情侶放閃互動，看來正是在回應網友臆測的分手謠言，證明了小倆口的感情依舊甜蜜。（編輯：張嘉哲）