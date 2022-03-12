福勝亭NO.1不是炸豬排？「低調神物」藏菜單：店員也愛慘

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第二個「香酥炸腰內肉定食」，原PO使用的優惠是每個月10號的福勝亭日，能打85折，吃起來是蠻厚實的炸豬排；他表示，福勝亭在他心中被定為是連鎖的平價炸豬排店，白飯、味噌湯、高麗菜絲都可以無限續到飽，「白飯還可以加爆香鬆，這點真的很加分，如果是外帶的話，可以多要一份高麗菜絲、一碗湯、一碗飯，昨天問了我朋友才知道原來很多人不曉得每個月10號會打折，所以上來分享一下」。
貼文一出，掀起熱議，「福勝亭的價格配上品質真的好吃！」、「謝謝原PO分享，現在才知道外帶可以多要菜跟湯哦～以前都不知道，太虧了吧，疫情超常買的欸」、「原來福勝亭有特價的日子？！」、「福勝亭CP值真的不錯」、「腰內肉真的超讚的」、「好幾年前的員工來報到，超愛海苔香鬆～～」。
其中，還有許多老饕透露低調神物「炸豆腐」是福勝亭必點的品項之一，就連不少店員也大讚，「前員工路過，拜託一定要點豆腐，真的好好吃～～～～～」、「員工＋1，豆腐真的好吃」、 「炸豆腐必點，配沾醬超好吃」。
但也有網友認為，「肉很硬欸」、「好像每間分店吃起來的口感都不太一樣XD」、「我覺得他的醬很難吃欸，吃不習慣，但是肉是好吃的！」。（編輯：郭佩蓉）