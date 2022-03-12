Gogoro沒熄火狂亮4小時！網笑「1貼心功能」秒解：快去踢
電動車不僅省油，其智慧功能多元，還能替增加安全性，成了現代人最普遍的交通工具。對此，就有民眾目睹，一台Gogoro竟然4個小時以上都沒熄火，無奈車主早已離開，讓他不知道該怎辦。結果就釣出許多同好解答，「去踢側柱啊！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 10:20:44
臉書社團「爆廢公社」，有民眾PO出照片詢問「這位車主已經離開四小時以上都沒熄火，有什麼方式可以解決…」可以看到，原來是名熊貓外送員，疑似離開前忘了確認機車是否完整關機，才會讓熱心的原PO有些擔心。「以為車主去超商買東西」、「我回家四小時了啊，在社群看到還在亮燈」。
結果許多Gogoro車主幫忙解答，「側柱踢下去就好了」、「幫他擺側邊就會熄火了」、「側柱放下來就自動關電了」、「側柱踢下來，大概1-3分鐘會自己關機」。不過也有人建議「狗肉不怕怠速製造空汙，沒電自然熄火，就給他放生吧」、「如果您回家了就不用，放著沒電吧 ，應該可以撐到車主醒來」、「當你動車子時，手機自然會通知車主」。
據了解，Gogoro電動機車，早在去年發表的2系列、3系列的新車型號中，除了保有側柱熄火功能以外，更增加了「立中柱熄火功能」，避免車主轉到油門爆衝，讓安全性大大提升。另外，如果車主離開後，還在發動狀態，可透過手機APP的安全提示，得知車輛狀態，以免發生意外。（編輯：詹鎰睿）