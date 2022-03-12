半夜超商「隱藏規則」被抖出！店員秒消失 男站門口傻眼
超商已經成為現今民眾生活中不可或缺的店家之一，往往走沒幾步路，一條街上就有各種品牌的超商，因為主打24小時營業，不論深夜要買食物還是做其他事，只要超商能辦到的，都能前往。不過，近日就有網友分享自己半夜去超商時，卻苦站門口，結果意外發現店員已經消失，整間店無人，其原因引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 09:57:04
原PO在Tik TOk貼出影片表示「我只是想吃個飯而已啊.....」只見貼出的影片，他半夜走道超商門口，但超商自動門並沒有打開，反而是搭配清脆的廣播聲表示「休息中，營業時間6點到24點」，讓男子超傻眼地站在門口表示「啥啊....開門啊.....」似乎對於超商不是都24小時營業感到非常困惑。
貼文一出，網友紛紛回應「平常市區的都開24小時，像是醫院公司行號內的，或是比較偏鄉的都沒有24小時喔」、「其實很多超商半夜都沒有營業啦」、「有些超商不一定24小時，我老家附近有個7－11，人家也是營業到晚上11點就沒在營業，等到早上7點才會開始營業，每天都這樣」、「通常門口自動門上都會有公告啦，下次可以仔細看一下，不是每間都24小時」。
而事實上，的確不是每間超商都是大家印象中「24小時營業」沒錯，從過往就是如此，許多像是公司行號、醫院、偏鄉地區的超商門市，都只會營業到12點，甚至去年因為疫情的關係，有許多店家也老早彈性調整營業時間，民眾下次要半夜前往常去的超商前，不妨確定該門市是否為24小時營業，以免撲空喔！（編輯：張嘉哲）