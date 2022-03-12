蔣萬安延攬侯大將走相同路線？侯友宜：我就是我

《Nownews今日新聞》日前獨家報導國民黨立委蔣萬安備戰北市長選戰，延攬侯友宜輔選大將進入團隊，近日新聞操作充滿「侯味」，也引發外界關注「反朱聯盟」是否成形。新北市長侯友宜今（12）日罕見出席前國民黨主席江啟臣啟思民本基金會開幕式，被問及是否認為蔣萬安風格與自己越來越像，侯友宜說，每人都是獨立個體，「我就是我，蔣萬安就是蔣萬安，」特質雖不同，但只要理念相近，就一起加油。
記者余祥／台北報導
2022-03-12 10:00:30｜2022-03-12 10:04:29
媒體關注蔣萬安延攬侯核心輔選大將林芥佑，未來是否也會走侯友宜路線，與國民黨保持距離？侯友宜說，林芥佑在他的團隊有一段時間，後來離開了，離開時林芥佑跟他說有自己的人生規劃，他給予高度的祝福，到了蔣萬安那裡，就好好加油，只要願為國家、人民做事，都值得肯定。
蔣萬安出席同場活動時被問及同樣問題時表示，現在最重要的就是團結，大家聚在這邊就是很好的證明，他成立了跨領域創新協會，接下來對公共議題也會辦活動，因此希望借助有經驗的人來幫忙。
至於蔣萬安日前表示，講藍白合會讓民眾反感，但黨主席朱立倫現在說在野合作，蔣萬安表示，政黨利益不能凌駕人民利益，政黨價值如果只是利益交換，會被民眾唾棄，希望看到全民合，不是藍白合。
被問及是否坦承備戰為北市，蔣萬安說，他會積極跟民眾溝通，了解他們的需求，這是他一直在做的事，未來也會繼續做。