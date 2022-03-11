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內幕／蔣萬安、侯友宜連線砲打中央　「反朱聯盟」成形？

▲有意參選台北市長的蔣萬安近日延攬侯友宜選戰大將進入團隊，與侯友宜的關係耐人尋味。（圖／取自蔣萬安、侯友宜臉書合成）
▲有意參選台北市長的蔣萬安近日延攬侯友宜選戰大將進入團隊，與侯友宜的關係耐人尋味。（圖／取自蔣萬安、侯友宜臉書合成）

記者余祥／台北報導

2022-03-11 10:40:58｜2022-03-11 10:46:10

國民黨立委蔣萬安備戰台北市長選戰，近期延攬新北市長侯友宜人馬、資深選戰幕僚林芥佑進入團隊，新聞操作及選舉策略充滿濃厚的「侯味」；近日面對中常委賄選風波，蔣萬安更一改平時保守回應的風格，直接開砲要說要嚴查的黨主席朱立倫「說到做到」，呼應了新北市長侯友宜的論述，侯、蔣關係耐人尋味，是否將集結成「反朱（黨主席朱立倫）聯盟」也值得觀察。

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收復首都對國民黨而言是2022年選戰的重中之重，蔣萬安形象、學經歷優異，自然是國民黨的不二人選，只不過，近期民調顯示，蔣萬安的支持度一再下滑，又有北市副市長黃珊珊可能參選，吸走藍營選票，引發基層極度憂慮。

外傳蔣萬安農曆年後會表態參選，至今仍沒有下文，不過，蔣萬安已開始延攬競選團隊，為北市長選戰佈局。

據了解，侯友宜2018年競選新北市長的核心輔選大將林芥佑已經加入蔣萬安團隊，林芥佑曾輔選過朱立倫，跟朱立倫、侯友宜進入新北市府工作，過去也曾任記者，熟悉媒體操作。

▲侯友宜在新北市長的選戰過程中，對熟知媒體操作的林芥佑建議「言聽計從」，而林芥佑也是副市長的熱門人選之一。（圖／記者陳志仁攝，2018.11.28）
▲林芥佑是侯友宜核心輔選大將，近日則加入蔣萬安團隊，助攻北市大位。（圖／資料照片）
雖然蔣萬安辦公室對此人事保密到家，但在蔣萬安近期的幾波新聞操作上，都被新北人士嗅到有濃濃的「侯味」。

熟悉新北的黨內人士提到，最早在今年初一場與名嘴餐敘中，就傳出蔣萬安要在農曆年後表態參選北市長，當天出席的名嘴名單以及新聞流出的方式，都頗有林芥佑過去的風格。

近期國民黨中常委選舉「賄聲賄影」不斷，侯友宜先稱，國民黨改革不要再拖了，蔣萬安隨後就一改過去溫吞、保守風格，直接希望表明要嚴查的朱立倫說到做到，蔣、侯兩人關係耐人尋味。

侯友宜身為藍營最大諸侯，一向與國民黨保持距離，四大公投案不表態就是不表態，中央提名小組不參加就是不參加，頻頻打臉黨主席朱立倫，近日更點名國民黨改革不要再拖，引發黨內人士不滿：「好像你侯友宜不是國民黨的。」

侯友宜總是站在黨的對立面，認為這樣才是順應民意，更希望可以吸納所有對黨不滿的人靠到侯這邊，成為革新派，黨內人士認為，講好聽一點是改革派，講難聽一點就是在集結「反朱勢力」。

而蔣萬安延攬侯大將進入團隊，未來是否也會走侯友宜「不沾鍋」路線，與黨保持距離，值得觀察。

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