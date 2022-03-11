內幕／蔣萬安、侯友宜連線砲打中央　「反朱聯盟」成形？

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外傳蔣萬安農曆年後會表態參選，至今仍沒有下文，不過，蔣萬安已開始延攬競選團隊，為北市長選戰佈局。
據了解，侯友宜2018年競選新北市長的核心輔選大將林芥佑已經加入蔣萬安團隊，林芥佑曾輔選過朱立倫，跟朱立倫、侯友宜進入新北市府工作，過去也曾任記者，熟悉媒體操作。
雖然蔣萬安辦公室對此人事保密到家，但在蔣萬安近期的幾波新聞操作上，都被新北人士嗅到有濃濃的「侯味」。
熟悉新北的黨內人士提到，最早在今年初一場與名嘴餐敘中，就傳出蔣萬安要在農曆年後表態參選北市長，當天出席的名嘴名單以及新聞流出的方式，都頗有林芥佑過去的風格。
近期國民黨中常委選舉「賄聲賄影」不斷，侯友宜先稱，國民黨改革不要再拖了，蔣萬安隨後就一改過去溫吞、保守風格，直接希望表明要嚴查的朱立倫說到做到，蔣、侯兩人關係耐人尋味。
侯友宜身為藍營最大諸侯，一向與國民黨保持距離，四大公投案不表態就是不表態，中央提名小組不參加就是不參加，頻頻打臉黨主席朱立倫，近日更點名國民黨改革不要再拖，引發黨內人士不滿：「好像你侯友宜不是國民黨的。」
侯友宜總是站在黨的對立面，認為這樣才是順應民意，更希望可以吸納所有對黨不滿的人靠到侯這邊，成為革新派，黨內人士認為，講好聽一點是改革派，講難聽一點就是在集結「反朱勢力」。
而蔣萬安延攬侯大將進入團隊，未來是否也會走侯友宜「不沾鍋」路線，與黨保持距離，值得觀察。