海底撈出招了！改考超難「台灣30景點」 神人破解爽換餐
連鎖火鍋店海底撈以貼心服務聞名，為了讓排隊顧客打發時間，不斷推出各類有趣的小遊戲，若全數答對還可兌換指定餐點，而先前推出的「猜LOGO」、「猜角色名」通通被破解後，海底撈祭出難度加強的「找台灣30景點」，但仍被神人全數破解換到最高等級的餐點獎品。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 10:46:42
根據網友於Dcard發文求救，文中貼出他在海底撈拿到的新考題，答題者需從密密麻麻的文字中，找出「台灣30景點」，超高難度的新考題，也讓他趕緊PO文請網友幫忙一起破解。
貼文引發網友討論，「斜的也可以哦」、「話說那個陽名山應該不給過吧！是明才對」、「是太魯閣吧，大魯閣算嗎？是說阿婆鐵蛋也算景點嗎」、「我一直看到，阿姨我不想努力」。
更有神人出面曝光正解「可以參考一下，有拿到30個的獎勵」，給出的答案有：審計新村、赤崁樓、松園別館、武陵農場、龜山島、天空之城、九份、宜蘭傳藝中心、國立故宮博物院、台灣花磚博物館、南庄老街、九族文化村、火炎山、彩虹眷村、鵝鑾鼻燈塔、玉山、古坑綠色隧道公園、阿里山、富陽自然生態公園、鹿角村、三義木雕博物館、安平古堡、紅毛城、七星潭、蓮池潭、泰安溫泉、野柳、高美濕地、藍曬圖文創園區、妖怪村。（編輯：鍾怡婷）