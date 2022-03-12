走侯友宜路線與黨保持距離？蔣萬安：現在團結最重要

《Nownews今日新聞》獨家報導國民黨立委蔣萬安備戰北市長選戰，延攬侯友宜輔選大將進入團隊，近日新聞操作充滿「侯味」，也引發外界關注「反朱聯盟」是否成形。蔣萬安今（12）出席前黨主席江啟臣基金會成立開幕式，媒體關心蔣萬安是否要走侯友宜路線、與黨保持距離？蔣萬安說，現在最重要的就是團結，大家今天聚在這邊就是很好的證明，他日前成立了跨領域創新協會，接下來會辦一系列與公共議題有關的活動，因此才希望借助有經驗的人來幫忙。
記者余祥／台北報導
2022-03-12 10:26:43｜2022-03-12 10:56:50
蔣萬安昨日在立法院質詢時遭到行政院長蘇貞昌反酸，蔣萬安說，他的質詢就是反映民眾對缺電的擔憂，穩定供電是民眾對政府最基本的要求，但院長竟不敢承諾不缺電，還用酸民語言、不倫不類的比喻，部長站在旁邊淪為路人甲，根本是沒有肩膀的院長、不負責任的政府。
北市副市長黃珊珊說這樣的質詢就是藍綠惡鬥的結果，蔣萬安說，蘇的嗆聲若可以換來保證不停電，那也值得，蘇嗆完了、脾氣也發了，還不敢保證不停電，連原本支持蘇貞昌的民眾都無法接受。
至於上午質詢缺電議題，晚上桃機就停電，蔣萬安說，過去都沒有發生大停電，2016至今就發生4次，民進黨政府每次都是推給基層疏失，又編列更多預算，用納稅人的錢，現在說要更新電網，但過去已經說過一樣的話，卻沒有成效。
媒體詢問，是否認為黃珊珊是在蹭聲量？蔣萬安說，民眾反應的就是家家戶戶有電，這是人民最卑微的要求，也是政府承擔的責任，任何不倫不類的比喻民眾聽不下去。