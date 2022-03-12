7-11驚見「神級甜點」躲角落！老饕眼睛全發亮：從沒看過
台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，其中又以7-11、全家、OK和萊爾富最廣為人知，且超商提供的服務非常多元，便民又便利；不過，就有一名網友發現7-11角落竟然藏有「神級甜點」Cold Stone，貼文一出，網友全驚呼「從沒看過」、「還有什麼店員不會的」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 11:29:55
該名網友在社群平台《Dcard》上以「711裡面有Cold Stone餒」為題發文，表示他發現7-11超商角落裡面竟然藏有知名冰淇淋品牌Cold Stone的小櫃位，「86年次的鄉巴佬是我，我現在才知道」。
原PO接著說，他昨（11）天本來要買來吃吃看，但是撲了個空，原來是因為有限時，「早上9點到晚上9點才有，大家趕快來吃爆吧」，而從原PO貼出的照片可以看到，這間7-11真的有一個Cold Stone小櫃位。
貼文一出，網友全驚呼，「乾，現在7-11店員連冰都要會炒了嗎」、「店員越來越可憐了」、「快告訴我現在有什麼是便利商店店員不會的」、「根本十八般武藝樣樣精通」；也有網友表示，「711的簡易門市不會炒冰哦！菜單也只有幾種口味而已，但價格比較便宜」、「要看開在什麼地方吧～711連生啤酒也有～～可是口味應該不多」。
事實上，經查發現，7-11近期積極拓展的Big7複合型店，也加入了「Cold Stone」冰品複合模式，搭配超商咖啡、博客來、菓子屋、現烤麵包和現打生啤酒等7大複合服務，讓民眾能一次體驗多種服務，但並非所有7-11都有，目前全台僅有極少數店家有提供該服務。（編輯：郭佩蓉）