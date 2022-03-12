台灣人為何超愛iPhone？他愣：蠻難用 神關鍵安卓被電哭
隨著科技網路的發達，智慧型手機人手一台已經是當今趨勢，而談到手機的支援系統，除了常見多數品牌使用的安卓之外，蘋果特立獨行的iOS系統也特別受到愛戴。近日，就有網友討論「台灣人這麼愛用iPhone，但仔細看價格根本很盤啊」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 11:36:13
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「果粉都是盤子啊！我自己用i8到現在，後悔從安卓轉過來，蘋果的新手機功能也幾乎都是在炒冷飯，完全成為日常，到底為什麼台灣人這麼熱愛iPhone？」
貼貼文一出，吸引不少果粉出面回應「主要是延續性的問題....你說安卓現在旗艦機續航跟iPhone能拼沒錯，但iPhone中階機就能撐了好幾年，真的沒得比」、「6S用到現在都還在用，哪一支安卓手機在那一年發表的現在還能用的？」、「iPhone中階跟安卓旗艦能拼，iPhone旗艦就更不用說了，你說大家會覺得買iPhone很盤嗎？」、「iPhone晶片就是最強，延續性就是比安卓好」。
另外，也有不少人透露「從4s開始用apple產品到現在，不是果粉，單純覺得apple產品很猛，不是盤子，單純因為買一隻iphone對我影響不大，所以我不會覺得我是盤子，通常會覺得這個東西是盤子的，都是對那個東西的價格不太能負荷才會這麼說」、「說實在的像是iPhone SE這麼便宜的中階手機，如果換成安卓是這個價格，能用多久？誰盤還不知道呢」。（編輯：張嘉哲）