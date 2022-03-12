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挖出「超俗泡麵」吃完尷尬！老饕抖正確吃法：阿嬤的味道

▲原PO分享一包只要13元的超俗泡麵「味味麵」，但吃完卻秒愣「好雷」，貼文一出，也有老饕分享「正確吃法」，表示「誤會它了啦」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲原PO分享一包只要13元的超俗泡麵「味味麵」，但吃完卻秒愣「好雷」，貼文一出，也有老饕分享「正確吃法」，表示「誤會它了啦」。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-12 12:41:43

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。不過，就有一名網友分享一包只要13元的超俗泡麵「味味麵」，但吃完卻尷尬直呼「好雷」，貼文一出，也有老饕分享「正確吃法」，表示「誤會它了啦」、「煮起來加蛋，根本阿嬤的味道」。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「真心覺得被這款泡麵雷到」為題發文，表示第一次吃味味麵，但也是第一次吃到這種泡麵，「只能說用來填飽肚子而已，沒有經典的泡麵香，是紅燒牛肉口味，一包單價約13元，算很平價」。

▲原PO分享一款超便宜的泡麵「味味麵」，一包只要13元，但一吃卻尷尬直呼「好雷」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO分享一款超便宜的泡麵「味味麵」，一包只要13元，但一吃卻尷尬直呼「好雷」。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO說，他照著包裝上面寫的，用500毫升的水泡3分鐘，「結果發現它的湯是偏淡的湯，如果想要吃濃一點的建議少加點水，個人覺得油包真的給太少惹，不然應該會很好吃的」。

他也補充，這款泡麵泡起來會有一點乾燥蔥花，吃起來不太膩，算是能夠填飽肚子的泡麵份量，「麵的本身也沒有動過手腳，吃起來就是一般的泡麵的麵。原本第一次在超市看到很想試試看的，但是卻沒有到很好吃。到底冷門又好吃的泡麵在哪裡呢」？

▲原PO分享一款超便宜的泡麵「味味麵」，一包只要13元，但一吃卻尷尬直呼「好雷」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO分享一款超便宜的泡麵「味味麵」，一包只要13元，但一吃卻尷尬直呼「好雷」。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「才13元，能有多大的期待」、「13塊而已還想怎樣」、「你自己愛吃重口氣就自備鹽巴啊」、「包裝的，應該都要煮」、「這包真的超難吃」、「這個要加料一起煮我才吃得下去」、「13元而已不要嫌啦」、「這拿來炒，超級好吃欸」。

其中，也有許多老饕分享正確吃法「用煮的」，大讚超美味，「它要用煮的，超好吃」、「我覺得蠻好吃的啊，就便宜泡麵，水量我是都憑感覺啦，沒在看後面說明」、「味味麵只推薦煮的，我超愛肉燥口味的，加顆蛋跟一點青菜」、「我媽的最愛耶，她也是用煮的」、「這煮起來很好吃欸，誤會了啦」、「這個加散蛋超好吃，但要用煮的，不是用泡的」、「煮起來+蛋，就是阿嬤的味道！！！還要加菜跟肉，就絕了，還有排骨雞麵，也是阿嬤的味道」、「這個要用煮的，才會入味」。（編輯：郭佩蓉）

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