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中一中音樂老師暴走！「2年前影片」被挖出　校友不忍了

▲近日網路上瘋傳一段台中一中學生和音樂老師互嗆的影片，引起關注。（圖／翻攝Google Map）
▲近日網路上瘋傳一段台中一中學生和音樂老師互嗆的影片，引起關注。（圖／翻攝Google Map）

編輯中心/綜合報導

2022-03-12 12:48:32｜2022-03-12 13:16:15

近日網路上瘋傳一段台中一中學生和音樂老師互嗆的影片，起因為高一學生上台報告時，提到高二課本內容，結果引發老師不滿，要求刪掉報告內容，讓學生不滿自己辛苦花費時間製作的報告付諸流水，因而產生口角，該名老師破口大罵學生「現在的學生可怕到極點」等等，引發各界關注，而消息傳開之後，該名音樂老師卻被指控，暴走根本不是第一次，隨之流出2年前曾經破口大罵的影片，再掀熱議。

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只見瘋傳影片當中，台中一中的高一學生因為在音樂課的報告中，提到高二的教材內容，讓該名女老師非常不爽表示「現在的高中學生是這樣！我說高二的音樂課本有這個內容，你們現在就講高一的就好」、「還在那邊牽亡魂」、「現在的學生可怕到極點」，甚至大吼「你們可以下去了！」

讓學生超錯愕向老師表示「不是啊！我們花那麼多時間，我們犧牲假日時間來做，然後我們花最多時間地方，然後你跟我們說一句這是高二的東西，然後要我們全部刪掉」、「這是妳的疏失，妳沒給我們看範例，我們根本不知道要怎麼做」等語，但老師根本聽不進去，還喝斥錄影的同學刪除影片。

隨著片段在網路上瘋傳，就有網友在PTT分享，沒想到釣出一堆中一中校友回應「我十年前念一中，音樂老師就她」、「原來XX還沒退休喔」、「被她噴一頓根本就是中一中人的回憶啊＝＝」、「她兩年前也有一段啊，超精彩」、「原來XX還在喔，以為退休了」。

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▲網路上再流傳該位女老師2年前暴走的影片，引發討論。（圖/PTT）
也有網友挖出2年前該名音樂老師暴走的另一個片段，只見影片中，該名女老師比近日流傳的還要激動的說「對老師取這種不雅的綽號你覺得很好笑是不是？講給外面的人聽，會讓人覺得台中一中的學生素質、品行這麼不好嗎？網路上一傳再傳，你們良心何在？」後半段更是拍桌痛斥「我到外面別的學校有人這樣對我嗎？」顯見非常不滿學生的行為。

而對於此次音樂老師暴走事件，台中一中教務主任彭佳偉，也在今（12）日上午作出回應表示「目前已經給予學生適度回應，在校長指示下，學校已進行跨處室的平行協調和努力，對當事老師和學生也都有妥善溝通，未來在音樂課上，會特別注意學生感受，下周一會邀集當事老師和同學，大家心平氣和討論整件事件委由，達到互信，同理心，讓事件平息落幕」。（編輯：張嘉哲）

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