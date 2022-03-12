中一中音樂老師暴走！「2年前影片」被挖出　校友不忍了

我是廣告 請繼續往下閱讀
讓學生超錯愕向老師表示「不是啊！我們花那麼多時間，我們犧牲假日時間來做，然後我們花最多時間地方，然後你跟我們說一句這是高二的東西，然後要我們全部刪掉」、「這是妳的疏失，妳沒給我們看範例，我們根本不知道要怎麼做」等語，但老師根本聽不進去，還喝斥錄影的同學刪除影片。
隨著片段在網路上瘋傳，就有網友在PTT分享，沒想到釣出一堆中一中校友回應「我十年前念一中，音樂老師就她」、「原來XX還沒退休喔」、「被她噴一頓根本就是中一中人的回憶啊＝＝」、「她兩年前也有一段啊，超精彩」、「原來XX還在喔，以為退休了」。
也有網友挖出2年前該名音樂老師暴走的另一個片段，只見影片中，該名女老師比近日流傳的還要激動的說「對老師取這種不雅的綽號你覺得很好笑是不是？講給外面的人聽，會讓人覺得台中一中的學生素質、品行這麼不好嗎？網路上一傳再傳，你們良心何在？」後半段更是拍桌痛斥「我到外面別的學校有人這樣對我嗎？」顯見非常不滿學生的行為。
而對於此次音樂老師暴走事件，台中一中教務主任彭佳偉，也在今（12）日上午作出回應表示「目前已經給予學生適度回應，在校長指示下，學校已進行跨處室的平行協調和努力，對當事老師和學生也都有妥善溝通，未來在音樂課上，會特別注意學生感受，下周一會邀集當事老師和同學，大家心平氣和討論整件事件委由，達到互信，同理心，讓事件平息落幕」。（編輯：張嘉哲）