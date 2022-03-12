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俄烏戰爭還沒停！他問「為何不推翻蒲亭」　網見真相懂了

▲俄烏戰爭已經持續超過兩週，儘管國際間不滿俄羅斯總統蒲亭的作法，也僅能依靠經濟制裁來影響蒲亭的後續作為。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄烏戰爭已經持續超過兩週，儘管國際間不滿俄羅斯總統蒲亭的作法，也僅能依靠經濟制裁來影響蒲亭的後續作為。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-03-12 13:49:16

俄烏戰爭已經持續超過兩週，造成兩國無辜平明百姓、士兵傷亡慘重，但儘管國際間不滿俄羅斯總統蒲亭的作法，也僅能依靠經濟制裁來影響蒲亭的後續作為。對此，就有網友好奇「俄羅斯人為什麼不要直接推翻蒲亭就好了？」引發不少討論，甚至有網友翻出外媒採訪俄羅斯居民的畫面，民眾的反應說破了一切。

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原PO在PTT貼文指出「俄羅斯人民對於蒲亭侵略烏克蘭，目前看起來是反對為大多數，甚至有不少民眾上街頭抗議，顯示對普丁專制政權已有所不滿，不過奇怪的事情是，為什麼都沒有人敢推翻蒲亭啊？他已經把國家搞成一團亂，是因為習慣專制政權了嗎？

▲俄烏戰爭持續開打，雙方都死傷不少人。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲俄烏戰爭持續開打，雙方都死傷不少人。（示意圖／美聯社／達志影像）
貼文一出，網友紛紛回應「俄國有1億人，抗議頂多幾千人而已」、「集權獨裁國家完全不意外，有北韓人敢站上街頭嗎？不馬上被逮補我頭送你」、「除非有高層叛亂，平民力量抵不過集權獨裁國家首領的」、「突然覺得活在很幸福的台灣，還能針貶領導人作為.....集權體制真的很可怕」、「不要說獨裁國家，美國民主國家反戰還不是下次投票再說，有推翻總統的嗎？然後你覺得獨裁國家人民可以更有勇氣？

而也有網友翻出外媒採訪俄羅斯民眾的畫面，不少民眾被問到對於俄烏戰爭有何看法時，都回應「我支持蒲亭，我不會看這些照片」、「沒有人轟炸基輔，我不相信這個」、「蒲亭知道自己在做什麼，沒有認為有什麼不妥，這一切都是美國的錯」相形之下，與國際間的輿論完全相反，令人感到相當詫異。

事實上，根據外媒《BBC》報導，居住在烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）一名25歲的女子奧列桑德拉（Oleksandra）就曾透露，自己第一次聽見砲聲時嚇壞了，趕緊衝出屋外將狗抱進室內避難，同時也目睹街上人們驚慌失措的模樣，她拍下城市的慘狀傳給位於俄羅斯的父母，沒想到母親卻不相信她正身處危險之中，其主因正是因為俄羅斯媒體受到嚴格控制。她認為，母親只是在重複在電視上所看見的報導，「當聽見媽媽準確引用俄羅斯電視台的說法時，我很害怕，他們正在洗腦人民，讓人們信任他們」。（編輯：張嘉哲）

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