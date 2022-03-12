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台積電有多強大？德國男揭「當地慘況」：恐上百萬人失業

▲有德國工作的台灣網友形容，德國對台積電非常仰賴，一停擺，上百萬人就會失業。（示意圖／記者顏真真攝）
▲有德國工作的台灣網友形容，德國對台積電非常仰賴，一停擺，上百萬人就會失業。（示意圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-12 14:28:43｜2022-03-12 14:30:54

作為台灣股市的護國神山「台積電」，更是全球晶圓代工龍頭，佔據了5到6成以上的晶片供應鏈，影響非常巨大。對此，有位在德國工作的網友就透露，因為台積電差點讓他失業，同時更形容，假如台灣晶片產業停擺，估計德國上百萬名工人就會失業。

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11日，原PO在Dcard上以「台積電讓在德國的我要失業了」為標題PO文，他說到，自從昨天開完會後，全體公司都懷著滿腹沉重的心情，因為高層宣布，從今年6月後，一個禮拜只要上4天班，因為公司明明什麼都有，就是沒有晶片了。

這時才讓原PO深刻明白，原來整個德國的供應鏈已經持續「斷鍊」好長一段時間，疫情爆發以來，他們公司都是在賣庫存，然而，晶片的供應狀況卻遲遲無法改善，另外，也從捷克的同事聽到，同樣因為晶片短缺，他們那邊的某機車製造商也被迫停工。

▲原PO表示媽媽持有一張台積電股票，且大約20幾年前就買了，豈料一問才知現在已經變「11張」，成本從2.5萬翻漲到719萬元。（圖／美聯社／達志影像）
▲原PO提到，原來德國的晶片供應鏈已經斷了好長時間，今年6月過後被迫休息，一周只需上4天班。（圖／美聯社／達志影像）
原PO介紹，他目前任職的公司，在德國擁有106年的歷史，在40多個國家擁有50多家子公司，卻因為晶片的不足，導致整個產線無法供應新設備，演變成沒有產品可賣的狀況，同時他也說到，目前全世界有7成的供應量來自台積電、三星，其中台積電就站了全球供應量的55~60%。

他形容，這是件非常恐怖的事情，並引述德國《商報》一段報導，「假設台灣晶片產業停擺，只需要短短幾天，電子產品廠商就得關門，上百萬工人就會失業。」然而，近幾個月，相關企業的晶片庫存非常少，讓他產生憂慮，「全球其他國家，並沒有哪些企業能替代台灣晶片產業的地位！」。

雖然一提到晶片相關問題，原PO就會被同事投以熱烈眼光，「我覺得每次被看都還滿爽的，都快走路有風，只能說目前臺積電在他們心裡真的逆天強大。」但他也提到，目前德國政府已經出手，幫忙補貼薪水給員工，估計持續到晶片供應恢復為止。

▲原PO最近認識一位已婚的台積電工程師，但對方一直約她吃飯聊天，讓她很不解，貼文一出，也有網友曝光暗黑真相。（圖／美聯社／達志影像）
▲原PO最後呼籲，台灣政府趕緊趁著台積電還有影響力的時候，多做點事情。（圖／美聯社／達志影像）
但也因為這次的事件，讓原PO忍不住呼籲台灣政府「趁台積電對全球，特別是那些已開發國家還有這麼大影響力的時候，如果真心想做什麼，就趕快去做吧。」

他強調，「以目前的情況來說，是絕對不可能沒有人出手干預的，其它我不敢講，但光德國一個來說，就必須直接冒著至少全國汽車工業停工，失業的風險」，但各國也都學到了教訓，「不可能讓別人永遠掐著自己的喉嚨」因此，美國、歐洲等等都開始建立大小晶圓廠。

他認為，雖然這過程很緩慢，若要減少對台積電的依賴，估計也要3~5年的時間，且對於高端晶片依然很有難度，不禁直呼「5年10年，更長的時間過後，當大家都已經漸漸擺脫了供應鏈斷鏈的威脅，那麼台灣究竟還有哪座護國神山，或是競爭力是值得各國出錢，出力去幫助的？」貼文也引起網友們熱烈討論。（編輯：詹鎰睿）

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