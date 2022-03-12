小一數學「45空兩格變25」填啥？眼尖網友給解答：太複雜
教育隨著時代不斷改革，題目的思考邏輯也大有不同，但近日有網友分享，同事傳來小學一年級的數學考卷，但無論他怎麼想，也寫不出正確答案，原PO將題目拍下發文求助，不少網友則依照下方其他題目，合理懷疑老師寫錯數字。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 16:35:16
根據原PO於《爆廢公社》貼出小一數學題目，50下一數字減少5變成45，接下來空了兩格卻秒變25，題目須將空格填上數字，成為有規律的數列，讓原PO直呼「同事傳這個請我解答，我思考了一下，還是答不出來」，他也特別補充說明，自己懷疑題目是否出錯了。
不少網友同樣提出質疑，「小一真的有這種推理觀察能力能看出是等差級數？」、「少一格吧！50、45、40、35、30、25」、「別懷疑自己！是題目有錯！可以拍照跟老師反應」、「題目應該錯了，我覺得是要每個減少5而已吧」、「如果是小一以邏輯來想，應該就是題目出錯」、「應該是少出一格啦，不用想太複雜」。
該題目引發眾多網友討論，竟真有神人曝光正解「二階等差數列。50-5=45；45-（5+0.5）=39.5；39.5-（5.5+1）=33；33-（6.5+1.5）=25；25-（8+2）=15」，因此空格中填入「39.5、33、15」即可讓數列的規律成立。（編輯：鍾怡婷）