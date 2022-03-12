職場上說啥最惹人厭？「這句話」脫口同事秒怒：不懂做人
在職場上，除了個人能力的展現外，和公司其餘同事的相處與搭配，更是工作成效能否提升的關鍵，因此平時的言行格外重要，近日就有網友發起討論，詢問「老闆同事講什麼話最激怒人？」話題引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 16:36:35
原PO在Dcard發文，分享了自己最討厭在職場上聽到的3句話，首先是「那你懂我的意思嗎？」，他認為，這句話「是在懷疑我組織能力，或以為我是笨蛋嗎」，第二句則是「這之前不是有說過？」原PO指出，一開始聽到會以為是自己的問題，但常常「之後才發現根本先前交接工作時，根本沒有提到，只想甩鍋到別人頭上」。
最後一句則是「不用太計較啦」，原PO表示，這句話常出現在「主管或同事想要蹭食物，或叫你加班時」，但叫人不要太計較，真的毫無意義，也沒什麼說服力，只會讓人覺得「我就是要計較到底」。
話題一出，網友紛紛深有同感，其中「那你懂我的意思嗎？」也是最多人無法接受的一句話，「不論是工作還是生活中 聽到你懂我意思嗎？這句就讓人很惱火」、「討厭聽到你懂我的意思嗎？這樣有種歧視聆聽者」、「可以改說『有沒有需要我補充的地方呢』， 這樣就有禮貌多了」、「聽到懂我的意思真的會直接爆氣不理，真的不會做人」。（編輯：張志浩）