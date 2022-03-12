外送一堆餐點丟地上？外送員抖「真實原因」：客人自找的
近年外送平台興起，民眾只要動動手指就能獲得美味的餐點，不過近日有網友分享，有外送員將餐點直接放置在「學校門口」，認爲對方相當不負責任，不過貼文一出後，意外釣出許多內行在留言區替該名外送員抱屈。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 18:45:45
一名男網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文指出，自己本身也是一名外送員，某天到一間高中送餐時，正巧撞見一份摩斯漢堡的訂單，被放在學校圍欄旁的地板上，原PO當下對眼前的景象感到相當疑惑。
原PO經過了解後，發現原來是某位外送員直接把餐點丟在圍牆外，人就不見了，「學生出現後一直找不到餐點，還是在場外送員發現，幫忙轉交消費者」，對此原PO認為相當不妥，氣的直呼「太扯了」。
貼文一出引發熱議，不少外送員紛紛在留言區反駁「學校不開放外送區，學生又不準時出來拿，時間到了，放著走人有啥問題」、「學生很愛揪團訂」、「學校問題，應該配置外送區，而不是限制開門時間」、「被學生搞過好幾次，一點都不同情」、「都先看地址，學校的還沒接近12點都不接」、「曾等了快30分鐘學生還沒出來，沒有實收就對他們很好了」。（編輯：張志浩）